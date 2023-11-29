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أخبار مصر

بيان هام من شركة مودرن جاس قبل تعبئة خزان الرائحة اليدوي في شرم الشيخ

مهندس محمد قنديل
مهندس محمد قنديل رئيس شركة مودرن جاس، فيتو

أعلنت شركة الغاز الحديثة «مودرن جاس»  على صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، يأنها ستقوم بملئ خزان الرائحة اليدوي  بمحطة تخفيض الضغط بمنطقة شرم الشيخ وذلك غدًا الخميس الموافق٣٠  / ١١ /٢٠٢٣.

بيان شركة الغاز الحديثة بشان انتشار الرائحة بشرم الشيخ

واهابت الشركة بالعملاء عدم الإنزعاج عند الشعور بالرائحة، وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة ولن يتم قطع الغاز وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء.

ونشرت الشركة أرقامًا للاتصال بها في حالة وجود أي استفسار، يُرجى الاتصال بطوارئ الشركة على رقم 129 من أي خط أرضي.

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اعمال الصيانة بشركة الغاز الحديثة

وصرح مصدر بشركة  الغاز الحديثة لـ«فيتو» بأن الشركة تقوم بأعمال للصيانة لكافة المناطق  في نطاق الشركة وتحرص خلال تنفيذ الاعمال وفقا لمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

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السلامة والصحة المهنية حماية البيئة رائحة الغاز شركة الغاز الحديثة محطة تخفيض الضغط مودرن جاس

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