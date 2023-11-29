الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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اقتصاد

شعبة الذهب: معرض نيبو حقق رواجا واسعا في المبيعات

حفل ختام المعرض والتكريم،
حفل ختام المعرض والتكريم، فيتو

قال المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية إن المعرض نيبو الثالث  قد شهد رواجا في مبيعات المنتجات المصرية سواء علي مستوى الأسواق المحلية أو الاتفاقات التصديرية للأسواق الدولية بناء علي استطلاعات الرأي المبدئية التي أجرتها الشعبة للعارضين خلال الفعاليات الختامية.

 

المعرض شهد زيادة في أعداد العارضين

وأوضح ميلاد أن المعرض قد شهد زيادة في أعداد العارضين والذين بلغ عددهم حوالي 52 عارضا محليا ودوليا كما شهد ارتفاعا في عدد الوفود الدولية الزائرة وفعالية أكبر لتلك الزيارات في عقد اتفاقات تصديرية عن النسخ السابقة للمعرض.
 

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ومن جانبه قال أسامة الجلاد سكرتير عام الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية أن مكتب اتحاد الغرف التجارية والذي أقيم داخل قاعة المعرض لتسجيل وضم شركات جديدة لعضوية الشعبة وإصدار كارنيهات التسجيل قد تلقى العديد من طلبات المشاركة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشعبة لأعضائها والمشاركة في اتخاذ القرار وعرض المقترحات ونقلها للجهات الرقابية المختصة بالحكومة المصرية في إطار جماعي داعم يعمل لصالح أبناء تلك المهنة بغض النظر عن حجم المؤسسة ورأس مالها.

 

صادرات المشغولات الذهبية العام المقبل 

ومن جانبه أكد إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن النفيسة باتحاد الصناعات أن العام المقبل سيشهد تنمية كبيرة لصادرات المشغولات الذهبية المصرية للأسواق العالمية.


أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية خلال اختتام فعاليات المعرض الدولي الثالث للذهب والمجوهرات "نبيو" والذي اختتم فعالياته مساء أمس ونظمته الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية بالتعاون مع فيجين فيرز أن إنتاج وتجارة المشغولات الذهبية بالأسواق المحلية قد شهد تطورا كبيرا وهو ما كان واضحا في جودة المعروضات المشاركة بالمعرض، وأكد المصيلحي علي استمرار دعم الحكومة لإنتاج المشغولات الذهبية لتنمية صادراتها للأسواق العالمية بالشكل الذي يليق بتاريخ مصر في هذه الصناعة الهامة، لافتا إلى تلقيه تأكيدات من المنتجين أن العام المقبل سيشهد زيادة كبيرة في صادرات المشغولات الذهبية للأسواق العالمية.


وأكد المصيلحي علي تلقيه إشادات محلية ودولية بتنظيم المعرض من حيث دقة الترتيبات والتنظيم والتسهيلات الحكومية للمشاركين الأجانب وجودة المنتجات المصرية من العديد المشاركين بالعرض أو الزائرين الأجانب خلال حفل تكريم كبار منتجي المشغولات الذهبية المشاركين بالمعرض، كما أعرب المشاركون عن تقديرهم للدور الهام الذي لعبته وزارة التموين في دعم منظومة انتاج وتجارة الذهب ووضع أطر تشريعية وإجرائية واعية اعتمدت علي دراسة واقعية للمتغيرات الجديدة بالأسواق المحلية والعالمية.

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