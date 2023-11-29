الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزير الزراعة يفتتح توسعات أكبر مركز للتلقيح الصناعي بالشرق الأوسط

وزير الزراعة السيد
وزير الزراعة السيد القصير،فيتو

 افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توسعات أكبر مركز للتلقيح الاصطناعي في  الشرق الأوسط التابع لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة ومقره منطقة العامرية بالإسكندرية.

وحضر الجولة المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وبعض قيادات الوزارة والصندوق الدولى للتنمية الزراعية "الايفاد"، وذلك تنفيذا لتوجهيات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتحسين السلالات لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من اللحوم والألبان وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

إفتتاح  أكبر مركز للتلقيح الإصطناعي في  الشرق الأوسط

وعقب الافتتاح قال القصير إن الهدف من المركز هو  تحسين جودة المنتج النهائي من الجرعات مما يحقق التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني على مستوى الدولة.

وأضاف أن الطاقة الانتاجية للمركز حوالى 600 ألف جرعة سنويًا ومستهدف الوصول بها الى 1,2 مليون جرعة بعد أن كانت 150 ألف فقط.

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وأكد وزير الزراعة أهمية الدور الذي يقدمه مركز التلقيح الاصطناعى، باعتباره وسيلة هامه لرفع الكفاءة الانتاجية والتناسلية لقطعان الماشية، وخاصة وان المركز يضم حوالى 62 طلوقة من أفضل السلالات العالمية ومعدل التحول فيها عالي الانتاجية الأمر الذي يسهم في سد الفجوة الغذائية وتقليل الاستيراد من اللحوم ورؤوس الماشية بالإضافة الى تحسين مستوى معيشة الفلاح.

تقديم خدمات التحسين الوراثى للابقار والجاموس

 وزير الزراعة ناشد المربيين باتباع الأساليب الحديثة في تربية وتنمية الثروة الحيوانية لزيادة دخولهم بدلا من الأساليب القديمة. 

وقال القصير ان المركز يعمل على  تقديم خدمات التحسين الوراثى ونشر الصفات الوراثية للطلائق المعروفة النسب والمختبرة لتكوين سلالات وأنواع ممتازة من الحيوانات الأمر الذى سيؤدى الى مضاعفة إنتاج اللحوم والألبان وزيادة معدل النمو اليومى لعجول التسمين الناتجه.

ووجه القصير قيادات الوزارة بنشر ثقافة التلقيح الاصطناعي ومتابعة الجرعات واثارها لدى المربين، كما اشاد بالقائمين على المركز والعاملين فيه مؤكدا على أهمية دورهم في إطار رؤية الدولة لتنمية الثروة الحيوانية.

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