الإسباني ستيف كالزادا مديرًا تنفيذيًا للهلال السعودي

الدوري السعودي، أعلن مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، عن الرئيس التنفيذي الجديد، الذي سيتولى المسئولية، خلفا للمهندس عبد الله الجربوع.

ونشر الهلال، بيانا رسميا، أعلن فيه تعيين الإسباني ستيف كالزادا، رئيسا تنفيذيا للنادي، خلفا للمهندس عبد الله الجربوع، وذلك بداية من يناير 2024.

وكشف بيان الهلال، أن الرئيس التنفيذي الجديد، تولى العديد من المناصب القيادية في عدد من الأندية، أبرزها مانشستر سيتي، وبرشلونة.

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وتمنى الهلال، التوفيق للرئيس التنفيذي الجديد، في مسيرته من أجل تحقيق الأهداف والفائدة المرجوة للنادي، لإسعاد الجماهير.

ووجه نادي الهلال، ا لشكر إلى المهندس عبد الله الجربوع، بعد الجهود المبذولة طيلة فترة عمله رئيسا تنفيذيا، خاصة أنه أحد أبرز الكفاءات التي خدمت النادي لاعبا وإداريا، وعضوا لمجلس الإدارة.

حقق فريق الهلال السعودي فوزا على مضيفه نافباخور نامانجان الأوزبكي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم موسم 2023-2024.

وسيطر الهلال السعودي على مجريات الأمور مبكرا، وأهدر فرصة في الدقيقة السادسة، بعد كرة طولية من وسط الملعب كاد أن يقابلها الشهري ولكن خرجت إلى ضربة مرمى.

وفي الدقيقة 11، أهدر سالم الدوسري ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي لمسة يد خلال تسديدة سافيتش، إلا أن الدوسري تصدى لها وسددها في القائم ومرت إلى خارج الملعب.

بعدها تعددت فرص الهلال السعودي، إلا أن جميعها باءت بالفشل لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء أخرى، لصالح الهلال بعد العودة لتقنية الفيديو تصدى لها مجددا سالم الدوسري وأهدرها أيضا بعدما تصدى لها الحارس، إلا أن البرازيلي مالكوم تابع الكرة في شباك الفريق الأوزبكي.

وفي الدقيقة 85، أحرز سالم الدوسري الهدف الثاني لفريقه الهلال، لينتهي اللقاء بفوز الفريق السعودي بثنائية نظيفة.

وفي مباراة أخرى ضمن نفس المجموعة، حقق فريق نساجي مازندران الإيراني فوزا على مومباي سيتي الهندي بثنائية نظيفة.

ترتيب مجموعة الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا

بتلك النتيجة يرفع الهلال رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة من 5 مباريات، ومن خلفه نافباخور في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

فيما يحتل المركز الثالث فريق نساجي الإيراني برصيد 6 نقاط، ويتذيل المجموعة مومباي سيتي بدون نقاط.

ونجح فريق الهلال في الحفاظ على سلسلة انتصاراته هذا الموسم، حيث لم يتعرض الموج الأزرق لأي هزيمة في أي مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات المحلية والقارية.

وحقق الهلال، نتائج جيدة في الملاعب الأوزبكية، حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 2 وخسر مرتين.

ولعب الهلال، أولى مواجهاته في أوزبكستان أمام ماشال وانتهت بخسارة الأزرق 2ـ1 في 2006، وآخر المواجهات في 2016 أمام لوكومتيف الذي تسبب بخروج الفريق السعودي من دور الـ 16 بفوزه 2ـ1، بعدما انتهى الذهاب في الرياض بالتعادل السلبي.

فيما يتساوى الهلال ونافباخور في الرصيد بـ10 نقاط ويليهما نساجي الإيراني بـ3 نقاط ثم مومباي سيتي بدون رصيد بعد مرور 4 جولات.