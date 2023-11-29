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ثقافة وفنون

القومي لثقافة الطفل يحتفل بيوم الأرض الفلسطيني

ملتقي الطفل العربي،فيتو
ملتقي الطفل العربي،فيتو

 ينظم المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، احتفالية يوم الأرض بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، وذلك غدا الخميس ٣٠ نوفمبر بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب بإدارة.

 

يوم الأرض الفلسطيني

 ويتضمن اليوم تقديم العديد من الفعاليات منها ورش فنية تفاعلية حول فلسطين، ورسم الأطفال لجدارية حول الطفل الفلسطيني.


كما يتضمن افتتاح معرض فلسطين في عيون أطفال مصر، وهي رسومات الأطفال الذين فازوا في مسابقة "فلسطين في عيون أطفال مصر" والتي يتم توزيع جوائزها على المسرح.
 

وعلى المسرح الكبير بالحديقة تبدأ فعاليات الحفل بكلمة الكاتب محمد ناصف رئيس المركز القومى لثقافة الطفل بمناسبة يوم الأرض. ثم كلمة الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.
 

وتتضمن فعاليات الحفل عرض فرق الحديقة الثقافية كورال "سلام" بقيادة المايسترو وائل عوض، وعرض فلكلور لفرقة "بنات وبس" بقيادة عبد الرحمن أوسكار، وعرض فريق "كروكي" لعرائس الماريونت بقيادة المخرج خالد الخريبي، وعرض فريق "بنكمل بعض" لذوي الهمم بقيادة منال منيب، وعرض الأراجوز للفنان ناصر عبد التواب ومشاركة أحمد جابر ثم عرض فرقة الورشة المقدم من الجمعية الإفريقية، وعرض فرقة "عباد الشمس" فلسطين.

وتختتم العروض بعرض فني من جمعية "حق".

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الأعلى للثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني الدكتور هشام عزمي الطفل الفلسطيني الكاتب محمد ناصف القومي لثقافة الطفل المركز القومي لثقافة الطفل هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة مجلس الأعلى للثقافة يوم الطفل الفلسطيني يوم الأرض الفلسطيني

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