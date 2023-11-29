الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة شاب مقتولا داخل شقته بالجمالية

جثة شاب مقتولا داخل
جثة شاب مقتولا داخل شقته بالجمالية،فيتو

تواصل نيابة غرب القاهرة تحقيقاتها في واقعة عثور سيدة على جثة طليقها متوفى داخل شقته بمنطقة الجمالية. 

وطلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، واستدعاء شهود العيان للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

وتبين من التحقيقات الأولية أن الشاب كان متزوجًا من السيدة التي أبلغت عن الواقعة، وأنهما انفصلا منذ فترة، وأنها كانت تتردد على شقته بشكل دوري.

وأضافت التحقيقات أن السيدة كانت آخر من زار المجني عليه قبل وفاته، وأنها اكتشفت الجثة بعد أن لم تستجب لنداءاتها. 

Advertisements

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا من سيدة مفاده بالعثور على جثة طليقها متوفى داخل شقة بدائرة قسم شرطة الجمالية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب مصاب بجروح في الرأس بعد التعدي عليه بآلة حادة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة. 

وعلى الفور، تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بدفن الجثة، وما زالت التحقيقات مستمرة. 

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

txt

مفاجأة غير متوقعة في واقعة العثور على 28 جثة حمار داخل سيارة بالغربية (صور)

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

النيابة العامة تفريغ كاميرات المراقبة شهود العيان كاميرات المراقبة مشرحة زينهم نيابة غرب القاهرة دور الطب الشرعي العثور علي جثه

مواد متعلقة

حبس عامل بنهمة قتل تاجر فاكهة فى شبين القناطر

النيابة تصرح بدفن جثة طالب لقي مصرعه دهسا أسفل سيارة بحلوان

تحقيقات موسعة بعد العثور على جثة شخص مقتول داخل شقته في الجمالية

ضبط خادمة سرقت مسكن مخدومها وتخبئ الاموال لدى طليقها بالعجوزة

ربة منزل تتهم طليقها بالاعتداء جنسيا علي نجلتهما القاصر في الدقهلية

القصة الكاملة لجريمة سوهاج، العثور على جثة موظف مقتولا بـ جهينة، حماته تنتقم منه بإلقائه في الترعة حيا بعد تقييده بالسلاسل

الأكثر قراءة

ساويرس يرد على البرادعي بشأن الهدنة الإنسانية وقبول نتنياهو لحل الدولتين

ارتفاع جنوني في سعر الذهب، وعيار 24 يتخطى 3200 جنيه

الفئات المستحقة لـ تذاكر مجانية وتخفيضات على قطارات السكك الحديدية (إنفوجراف)

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر بدون غرامة

والدة بيونسيه تدافع عنها بعد اتهامها بتبييض بشرتها

الكهرباء تعلن توفير 26 خدمة إلكترونية عبر المنصة الموحدة

استشهاد رئيس منتدى الفن التشكيلي خلال العدوان الإسرائيلي على غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

مفاجآت مذهلة عن حياة العائلة المالكة البريطانية، في كتاب جديد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 30-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

لتصوير خناقة، راكب يفتح باب الطائرة ويصعد عل الجناح (فيديو)

أبحاث علمية: ضربات الرأس تصيب لاعبي الكرة بالضمور العصبي والخرف

المزيد

خدمات

المزيد

الفئات المستحقة لـ تذاكر مجانية وتخفيضات على قطارات السكك الحديدية (إنفوجراف)

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 29-11-2023 في بداية التعاملات

حالة الطقس اليوم، انخفاض في درجات الحرارة على هذه المناطق (فيديو)

أسعار السيراميك اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة لـ تذاكر مجانية وتخفيضات على قطارات السكك الحديدية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر: النبي طيلة حياته كان يعمل على تنمية الوعي العقدي عند الناس

مفتاح الخير كله، نص أذكار الصباح مكتوبة

مفتي الجمهورية يحيي الصمود الفلسطيني في مواجهة غطرسة وهمجية الكيان الإسرائيلي

المزيد
الجريدة الرسمية