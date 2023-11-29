في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.. قرينة السيسي: مصر الداعم الأول لحقوق كل فلسطيني.. المفتي: مصر لم ولن تتخلى عن القضية الفلسطينية.. ووقفة تضامنية لجامعة الدول العربية

قالت السيدة إنتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية: في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، نحيي صمود الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه، ونؤكد أن مصر شعبا وقيادة هي الداعم الأول لحقوق كل فلسطيني ليتحقق حلمه ويعيش في دولته المستقلة بكل حرية وكرامة إنسانية.

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تنظم وقفة تضامنية

ونظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وقفة تضامنية اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بمشاركة الأمناء العامين المساعدين وكبار موظفي الأمانة العامة للجامعة العربية.

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وبدأت الوقفة التضامنية بعزف النشيد الوطني لدولة فلسطين.. وقد ارتدى المشاركون في الوقفة التضامنية الكوفية الفلسطينية التي تحمل شعار الاحتفالية غزة في القلب.

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الأمين العام

وقد أناب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير الدكتور سعيد أبو علي لإلقاء كلمة تتضمن رسالة التضامن العربي مع الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة.

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم

أشاد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بالدور المحوري الرئيس الذي تضطلع به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن القضية الفلسطينية والمساندة الدائمة لكل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

القضية الفلسطينية

ومن جانبه أكد مفتي الجمهورية في كلمته اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني أن مصر انطلاقا من مسئوليتها التاريخية والحضارية والإقليمية والدينية لم ولن تتخلى ولو للحظة واحدة، عن القضية الفلسطينية وعن الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني الحر في المقاومة من أجل استرداد أرضه ومن أجل الحياة في أمن وسلام وطمأنينة كما يحيا سائر شعوب العالم.

ودعا فضيلة المفتي المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومنظماته والأحرار من العالم إلى تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني من أجل استعادة كل حقوقه المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وقال مفتي الجمهورية: "إن المسلمين لديهم الكثير لكي يقدموه لهذه القضية المصيرية، وذلك بأن تتحول محبتنا للقدس الشريف إلى برامج عمل تتوجه إلى وجدان المسلم قبل غيره، فدائمًا ما تكون أزمتنا في المقام الأول أزمة وعي وفَهم، فلا بد أن تعود القدس لمكانتها المستحقة في وعينا وفي ثقافتنا العربية والإسلامية من خلال مناهج التعليم والثقافة والتربية".

وحذر فضيلة المفتي من استمرار مخططات الكيان الإسرائيلي للتهجير القسري للشعب الفلسطيني، إضافة إلى تهويد مدينة القدس المحتلة والأراضي الفلسطينية، وتغيير معالمها، وطمس هُويتها الحقيقية في إطار محاولاته المستمرة لفرض الأمر الواقع.

ودعا مفتي الجمهورية إلى ضرورة توعية الشباب العربي والمسلم بجذور القضية الفلسطينية، وبعروبة فلسطين الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، وعدم التخلي مطلقًا عن قضية الأمة الإسلامية والعربية حتى يحصل الشعب الفلسطيني على كل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد دعت عام 1977، للاحتفال في 29 نوفمبر من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني (القرار 32/40 ب) في ذلك اليوم من عام 1947 اعتمدت الجمعية العامة قرار تقسيم فلسطين.

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