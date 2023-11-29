عطل طارئ بخط مياه رئيسي بمدينة الأقصر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر عن حدوث عطل طارئ بخط مياه 12 بوصة فى طريق كوبرى المطار بمدينة الأقصر.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه بناء على ذلك تم تخفيض ضغط المياه بمدينة الأقصر، إلى حين الانتهاء من أعمال الإصلاح العاجلة.

وأهابت شركة مياه الأقصر بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإصلاح، وفى حالة الطوارئ يتم التواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 من أى شبكة أو هاتف.

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