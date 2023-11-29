أسرة شاب سقط من أسانسير بالمرج: كان يتمتع بصحة جيدة ويستعد للزواج

طلبت نيابة شرق القاهرة الاستماع لأقوال أسرة شاب سقط من الطابق الخامس من الأسانسير داخل عقار سكني مكون من 6 طوابق بمنطقة المرج بالقاهرة، وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المسئولين عن صيانة الأسانسير.

وبسؤال أسرة الشاب، أكدوا أن ابنهم كان يتمتع بصحة جيدة، وأنه كان يستعد للزواج قريبًا، وأنهم لا يعلمون سبب سقوطه من الأسانسير.

وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثة، وإعداد تقرير حول أسباب الوفاة.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الشاب قد يكون تعرض لحالة إغماء أو فقدان توازن، ما أدى إلى سقوطه من الأسانسير.

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وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بلاغا من أهالي أحد العقارات يفيد بوجود جثة شاب في العقد الرابع من العمر، سقط جثة هامدة من الطابق الخامس خلال استخدامه للأسانسير أثناء دخوله سقط من الطابق الخامس.

على الفور تم الدفع برجال الحماية المدنية، وتمكنوا من استخراج الجثة من داخل بئر الأسانسير بالطابق الأرضي، وتم نقله إلى مستشفى المطرية العام تحت تصرف النيابة العامة، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وأكدت النيابة العامة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتلك الواقعة، وما زالت التحقيقات مستمرة.

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.