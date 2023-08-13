الأحد 13 أغسطس 2023
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حوادث

أسرة طفل سقط في بئر الأسانسير: انزلقت قدمه خلال فتح الباب

سقوط طفل في بئر الاسانسير،فيتو
سقوط طفل في بئر الاسانسير،فيتو

استمعت نيابة الجيزة لأقوال أسرة طفل لقي مصرعه إثر سقوطه داخل بئر الأسانسير بعدما انزلقت قدماه أثناء فتحه باب المصعد بمنطقة بولاق الدكرور.

 

وقالت أسرة الطفل خلال التحقيقات: انزلق قدم الطفل خلال ركوبه الاسانسير سقط فى بئر المصعد، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاته.


مصرع طفل ببولاق الدكرور

وتلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور   بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط طفل في بئر الأسانسير بدائرة القسم وفارق الحياة، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

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وبالفحص وتبين العثور على جثة طفل، به كدمات وكسور متفرقة بجسده وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.


وبإجراء التحريات تبين أن الطفل سقط فى بئر المصعد، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

 

إصابة شخص فى مشاجرة بين عائلتين  بمنطقة أوسيم

وعلى جانب آخر أصيب شخص فى مشاجرة بين عائلتين  بمنطقة أوسيم وتم السيطرة عليها.

 

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب مشاجرة بقرية القراطيين بمنطقة أوسيم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عائلتين أسفرت عن سقوط مصاب وتم نقله لمستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج، وتمكنت القوات من ضبط الطرفين وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر اللازم.

 

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