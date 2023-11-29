رياضة الأقصر تنفذ مشروعا مجتمعيا بمركز شباب الرضوانية

نفذت تنمية الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر المشروع التطوعي المجتمعي لاعضاء اندية الفتاة والمرأة والتطوع بمركز شباب الرضوانية بالبياضية تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر ونجوي صلاح مدير الادارة المركزية لتنمية الشباب وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

ونفذ أعضاء نادي الفتاة والمرأة ونادي التطوع بمركز شباب الرضوانية بالبياضية مشروع مجتمعي علي النحو؛ التالي، نظافة مدخل المركز وتنظيف الأشجار ودهان الحوائط ودهان الأشجار بداخل المركز ودهان سور المركز، وعمل علم مصر علي اعمدة الإنارة.

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وجاء ذلك وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ وتعظيمًا للدور المجتمعي لمراكز الشباب وتحقيق استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بأن مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

كما نفذت إدارة تنمية النشء، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين بالوزارة، تنفيذ فعالياتها للبرنامج القيادي "ريحانة"والذي يتم تنفيذه تحت رعاية قرينة السيد رئيس الجمهورية.

وتم تنفيذ فقرة زومبا بصالة العاب التجديف لفتيات ريحانة وتمرينات ايروبكس ثم زيارة دار المسنين التابعة لجمعية الانبابرئام وتوزيع الهدايا الرمزي على المسنات والقائمين بالدار بحضور فتيات ريحانة،وبحضور الدكتورة عفاف عبدالباسط محمود باحث أول ورئيس قطاع الجنوب لمعامل بحوث الصحة الجوانية،وتم تعريف فتيات ريحانة بأهمية التغذية السليمة، وأهمية الرياضة في حياتهم، والتي تمكنهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، والتعرف على أفضل الآليات لمواجهة أي صعوبات قد تواجههن.

واكد صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة، أن الهدف من البرنامج هو توعية الفتيات بكافة حقوقهن وصقل مهاراتهن، وتعزيز قدراتهن للتعبير عن أنفسهن، وتفعيل دورهن بالمجتمع، بجانب تسليط الضوء على النماذج الناجحة من النساء داخل المجتمع، وتأثيرهن في شتى المجالات القيادية والحقوق القانونية، وريادة الأعمال،وفن الإتيكيت، والمشاركة المجتمعية، والتوعية بمخاطر ختان الإناث، والزواج المبكر.