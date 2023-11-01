متحف تل بسطا يعرض مجموعة فردية من موائد القرابين

يعرض متحف تل بسطا بمحافظة الشرقية عدد من موائد القرابين والتي كان يوضع عليها القرابين التي يأتي بها ‏أقارب المتوفى، ضمن القطع الآثرية المعروضة بقاعات العرض.

موائد القرابين المعروضة بمتحف تل بسطا

وكانت موائد القرابين هي إحدى مكونات الأثاث الجنائزي في المقابر المصرية القديمة، وكان يوضع عليها القرابين التي يأتي بها ‏أقارب المتوفى، أو الكاهن الذي ينوب عنهم في أداء الطقس الجنائزي.

مراحل تطور موائد القرابين

وتطورت موائد القرابين، وربما ‏كانت في الأصل عبارة عن حصير مجدول، ثم صنعت بعد ذلك من الحجر كما صور على الموائد الحجرية ‏أشكال وأصناف القرابين المختلفة لكي تقوم مقام القرابين الفعلية وأحيانًا نقش عليها صيغة القرابين.

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وظلت ‏موائد القرابين مستخدمة وتطورت من شكل لآخر خلال العصور المصرية القديمة وفي العصر البطلمي بينما ‏قل استخدام موائد القرابين في العصر الروماني. ‏



متحف تل بسطا بمحافظة الشرقية

وكان متحف تل بسطا بمحافظة الشرقية، نظم معرضًا أثريا مؤقتًا تحت عنوان "الشارات الملكية في مصر القديمة"، عن الرموز الإلهية في مصر القديمة.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار لتفعيل دور المتاحف بمختلف المحافظات المصرية، ونشر الوعي الأثري بين جميع أبناء المجتمع بمختلف فئاته العمرية والمجتمعية، وتعريفهم بالحضارة المصرية القديمة.

معرض الشارات الملكية في مصر القديمة

وقال إبراهيم حمدي مدير متحف تل بسطا، إن المعرض يسلط الضوء على أبرز الرموز المستخدمة في مصر القديمة والتي كانت في الأصل سمات الآلهة، حيث يضم مجموعة متنوعة من الشارات الملكية التي تعبر عن مكانة الملوك السامية في المجتمع المصري القديم باعتبارهم ممثلي الآلهة على الأرض.

وأضاف مدير متحف تل بسطا، أن من بين هذه القطع التاج الأبيض الملكي والذقن الملكية وقطعة من القيشاني مستطيلة الشكل نقش علي أحد وجهيها خرطوش بالمداد الأسود، ورأس تمثال ملكي يظهر بتاج الوجه القبلي كما تظهر الحيه المقدسة علي الجبهه، وتمثال لشخص جالس في وضع تعبدي يظهر النمس والحيه المقدسة علي الجبهه، ويرتدي النقبة الملكية.

كما قام مسئول قسم المعارض المؤقتة بالمتحف، بتقديم شرحًا تفصيليًا عن معروضات المعرض وتاريخها لكافة زواره، حيث حظي المعرض بإقبال واهتمام كبير.

وعلى هامش المعرض، نظم المتحف سلسلة من المحاضرات التعليمية، بالإضافة إلي مجموعة متنوعة من الورش الفنية والتعليمية لجميع الفئات العمرية.