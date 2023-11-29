السجن 10 سنوات لعاطل بتهمة تزوير عملات نقدية في الأزبكية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة تزوير العملات النقدية والاتجار بها في الأزبكية.

وكانت وزارة الداخلية نجحت في ضبط المتهم، م.م، 27 سنة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال تزوير العملات المالية وترويجها.

وتلقى قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من صاحب سوبر ماركت يتهم فيه المتهم بعرضه كمية من الأوراق النقدية المزورة عليه مقابل مبلغ مالي.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمحل سكنه، وأمكن ضبطه، وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "مقلدة" - 2 مقص يدوى - 4 حبارة ألوان - ماكينة طباعة– عدد من الأوراق المطبوعة لعملات مختلفة – بعض الأوراق المستخدمة في طباعة العملات المقلدة - هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف المتهم بتزوير العملات المالية وترويجها على عملائه.

وكانت المادة 202 من قانون العقوبات المصري قد نصت على معاقبة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونًا فى مصر أو في الخارج، بالسجن المشدد.

تزوير قسائم الزواج

وعن الموقف القانوني، يقول جبريل محمود المحامي " لما كان من المقرر أن التزوير في المحررات لا تكتمل أركانه إلا إذا كان تغيير الحقيقة قد رفع في بيان مما أعد المحرر لإثباته، وكان عقد الزواج هو وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعي، وهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانونًا بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها.

شرح الخبير القانوني عبد الصادق البنا المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة أن التزوير هي جريمة يسعى من خلالها المتهم للحصول على شيء لا يستطيع الحصول عليه بالطرق الشرعية، أو جعل واقعة غير حقيقة فى صورة حقيقة عن طريق الاحتيال على الجهات المختلفة، ويكون التزوير أما فى الأوراق أو العقود والمستندات.

أنواع التزوير في المحررات الرسمية

وأضاف البنا: التزوير نوعين هناك تزوير مادي وهناك تزوير معنوى.

التزوير المادى يكون بفعل مادي ملموس، مثل تغير فى أوراق رسمية كشهادة ميلاد أو رخصة قيادة وغيرها من الأوراق.

أما التزوير المعنوى يكون بالإيهام عن طريق إقناع شخص بواقعة معينة والاحتيال عليه بموجبها، وهى مشابهة لجرائم انتحال الصفة.

وأوضح البنا: التزوير مثله مثل السرقة قد يكون جنحة وقد يكون جناية ويحدد ذلك طبيعة المستند المزور، وأشار البنا: إذا كان التزوير فى مستند رسمي فهو جناية تزوير، كتزوير حكم محكمة أو شهادة ميلاد أو قسيمة زواج وغيرها من المستندات التى تحمل الصفة الرسمية.

أما التزوير فى مستند عرفى فهو جنحة، كتزوير إيصال أمانة محرر بين طرفين أو تزوير عقد إيجار.

العقوبة القانونية المتوقعة على مرتكب التزوير

وجاءت عقوبات جريمة التزوير وفقا للقانون كالآتي: المادة 211: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية ‏سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن ‏المشدد أو بالسجن.‏

كما نصت المادة 212: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا ‏مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو ‏بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.‏

ونصت المادة 213: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو ‏احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك ‏بتغيير إقرار أولي الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة ‏صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها ‏فى صورة واقعة معترف بها.‏. كما نصت المادة 215: كل شخص ارتكب تزوير في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل