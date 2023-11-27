7 سنوات مشدد لعاطلين تخصصا في تزوير المحررات الرسمية بالمرج

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا بالسجن المشدد 7 سنوات تخصصا في تزوير المحررات الرسمية بالمرج.

ضبطا المتهمين وبحوزتهما عدد من الشهادات والمستندات خالية البيانات منسوب صدورها لعدة جهات حكومية، إضافة إلى أنها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية ومعدة للتزوير، بالإضافة إلى 2 فرخ كربون تستخدم في تقليد وتزوير الأختام.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما باصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية، باستخدام فرخى الكربون المضبوطة بحوزتهما، بقصد ترويجهما على عملائهما مقابل مبالغ مالية.

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واقعة أخرى

وعلى نفس السياق قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس الأحد، بالسجن 3 سنوات على متهم بتزوير رخص التيسير المنسوب صدورها لوحدة مرور مدينة نصر وتزوير الأختام.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية وهى رخص التيسير المنسوب صدورها لوحدة مرور مدينة نصر، بطريق الاصطناع بأن اتفقوا على إنشائها على غرار المحررات الرسمية.

وأوضحت التحريات أنهم أمدوا آخر مجهول بالبيانات والمعلومات المراد إثباتها بالمحررات، فقام الأخير بمهرها بأختام مزورة على غرار الأختام الصحيحة، فتمت الجريمة بناءً على هذه المساعدة.

أقامت النيابة العامة دعوى ضد المتهمين استنادًا إلى أدلة الإثبات من شهادة الشهود الذين أكدوا أن المتهمين كانوا يترددون على وحدة مرور مدينة نصر، ويطلبون رخص التيسير، وأنهم كانوا يدفعون مبالغ مالية مقابل ذلك.

كما أثبتت تقريرات الخبراء أن الرخص التي تم ضبطها مزورة، وأنها تحمل أختامًا مزورة، كما اعترف المتهمين بالتحقيقات.

قضت المحكمة بالسجن لمدة 3 سنوات على المتهم، وألزمته بالمصاريف الجنائية.