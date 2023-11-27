الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

7 سنوات مشدد لعاطلين تخصصا في تزوير المحررات الرسمية بالمرج

تشكيل عصابي، قيتو
تشكيل عصابي، قيتو

 عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا بالسجن المشدد 7 سنوات تخصصا في تزوير المحررات الرسمية بالمرج.

 ضبطا المتهمين وبحوزتهما عدد من الشهادات والمستندات خالية البيانات منسوب صدورها لعدة جهات حكومية، إضافة إلى أنها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية ومعدة للتزوير، بالإضافة إلى 2 فرخ كربون تستخدم في تقليد وتزوير الأختام.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما باصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية، باستخدام فرخى الكربون المضبوطة بحوزتهما، بقصد ترويجهما على عملائهما مقابل مبالغ مالية.

Advertisements

واقعة أخرى 

وعلى نفس السياق قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس الأحد، بالسجن 3 سنوات على متهم بتزوير رخص التيسير المنسوب صدورها لوحدة مرور مدينة نصر وتزوير الأختام.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية وهى رخص التيسير المنسوب صدورها لوحدة مرور مدينة نصر، بطريق الاصطناع بأن اتفقوا على إنشائها على غرار المحررات الرسمية.

وأوضحت التحريات أنهم أمدوا آخر مجهول بالبيانات والمعلومات المراد إثباتها بالمحررات، فقام الأخير بمهرها بأختام مزورة على غرار الأختام الصحيحة، فتمت الجريمة بناءً على هذه المساعدة.

أقامت النيابة العامة دعوى ضد المتهمين استنادًا إلى أدلة الإثبات من شهادة الشهود الذين أكدوا أن المتهمين كانوا يترددون على وحدة مرور مدينة نصر، ويطلبون رخص التيسير، وأنهم كانوا يدفعون مبالغ مالية مقابل ذلك.

كما أثبتت تقريرات الخبراء أن الرخص التي تم ضبطها مزورة، وأنها تحمل أختامًا مزورة، كما اعترف المتهمين بالتحقيقات.

قضت المحكمة بالسجن لمدة 3 سنوات على المتهم، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السجن المشدد المحررات الرسمية النيابة العامة جنايات شمال القاهرة شمال القاهرة تزوير المحررات الرسمية جنايات القاهرة

مواد متعلقة

ضبط تشكيل عصابي بسوهاج وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة والأسلحة

السجن 3 سنوات لعامل بتهمة تزوير محررات رسمية في كرداسة

ضبط أخطر مزور في أسيوط، تزوير الشهادات و50 خاتما للجهات الحكومية ونصف مليون المضبوطات

ضبط مالك مكتبة بتهمة تزوير المحررات والمستندات الحكومية في بني سويف

ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير شهادات الميلاد وبطاقة الرقم القومي في الدقهلية

عصابة محكمة البدرشين.. سكرتير جلسة يتفق مع محامٍ وطالب على تزوير أحكام قضائية.. مساعدة مساجين علي الهروب أبرز التهم المنسوبة إليه (مستندات)

الأكثر قراءة

بعد القبض على مذيعة شهيرة، الأمن يكثف جهوده لضبط كروان مشاكل

فوائد المواظبة على أذكار الصباح

التسعيرة الجبرية وغلاء الأسعار يثيران الجدل بين المصريين، بعد تهديد وزير التموين

حسام المندوه ينهي أزمة الحجز على الزمالك من هيئة المشروعات والتعمير

رخصتك في 10 دقائق، آلية عمل المنصة الإلكترونية لمنظومة الرخصة الذهبية (فيديو)

السادات يدعو لمناظرة بين مرشحي الرئاسة الأربعة

هيفاء أبو غزالة: انتقال 3 دول عربية لمرحلة الشيخوخة السكانية

محاولة انقلاب في إسرائيل، تحرك عاجل من نتنياهو لتثبيت نفسه في الحكم

Advertisements

منوعات

المزيد

100 ألف دولار، سعر بلوزة خطوبة الأميرة ديانا

50 سم، طول الفأر العملاق (صورة)

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 27-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 27-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب، حركة المؤشر الرئيسي على موقع البورصة المصرية اليوم الإثنين

أسعار الخضراوات اليوم، 150 قرشًا ارتفاعًا بسعر البطاطس في سوق العبور

حركة مؤشر الدولار الأمريكى، أين تتجه العملة الخضراء؟

أسعار الفاكهة اليوم، بلح زغلول يسجل 21 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فوائد المواظبة على أذكار الصباح

تفسير رؤية الخالة في المنام وعلاقتها بالوقوع في المعاصي وارتكاب الآثام والذنوب

يطلب مني زوجي التزين له ونحن في المنزل، فما حكم الشرع في ذلك؟

المزيد
الجريدة الرسمية