الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

الزملوط: الانتهاء من إجراءات التعاقد مع معلمي مسابقة الـ 30 ألف معلم

مسابقة 30 ألف معلم،
مسابقة 30 ألف معلم، ڤيتو

 أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، الانتهاء من إجراءات التعاقد للمعلمين الناجحين بالمرحلة الأولى من مسابقة ٣٠ ألف معلم بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.   

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، أنه جرى استلام مسوغات التعاقد من المعلمين الجدد ومراجعتها على الوجه الأمثل وتوزيع المعلمين على الإدارات التعليمية لسد العجز بتخصص رياض الأطفال ومعلم فصل.  

 وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، موعد مسابقة 30 ألف معلم الجديدة التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك للعام الثالث على التوالي. 

Advertisements

ونستعرض خلال السطور التالية موعد التقديم في مسابقة 30 ألف معلم الجديدة. 

 كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر بيان على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، وجه بإجراء مسابقة 30 ألف معلم لسد احتياجات الوزارة في شهر يناير 2024 لعدد 30 ألف معلم مساعد. 

 وأضاف بيان الجهاز المركزى أن رئيس الوزراء وجه بإجراء مسابقة أخرى في شهر يونيو لاستكمال العدد الخاص بمسابقتي العامين الأول والثانى؛ بحيث يكون العدد بنهاية عام 2024 قد أتم 90 ألف معلم طبقًا للخطة الموضوعة. 

 شروط التقديم  

 وحددت وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عدد من الشروط للتقدم في مسابقة 30 ألف معلم، خلال العاميين الماضيين ومن المتوقع ألا تختلف كثيرًا عن مسابقة 30 ألف معلم الجديدة؛ وجاءت وفقًا للآتي:  

أن يكون المتقدم لمسابقة 30 ألف معلم متمتعًا بالجنسية المصرية. 

أن يكون المتقدم لمسابقة 30 ألف معلم محمود السيرة وحسن السمعة.

 ألا يكون المتقدم لمسابقة 30 ألف معلم سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره. ألا يكون المتقدم لمسابقة 30 ألف معلم سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

 ألا يزيد سن المتقدم لمسابقة 30 ألف معلم عن 40 عامًا من تاريخ نشر تفاصيل الإعلان.

 أن يكون التقدير العام المتقدم لمسابقة 30 ألف معلم (مقبول) فأعلى. 

أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة. 

اجتياز الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا امتحانات مسابقة 30 ألف معلم. 

يجب التقديم في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم لمسابقة 30 ألف معلم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي.  

 المستندات اللازمة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 

كذلك حدد الجهاز المركزي، خلال العامين الماضيين، تقديم مجموعة من المستندات بشرط أن تكون المستندات جميعها أصلية وملونة بصيغة JPG، وهذه المستندات شملت الآتي:  صورة شخصية للمتقدم. بطاقة الرقم القومي سارية (وجهين). صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (وجهين بحسب الأحوال). المؤهل الدراسي. المؤهل الأعلى (إن وجد). الموقف من الخدمة العسكرية ذكور والخدمة العامة إناث. شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة. إيصال الإيداع البنكي. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مسابقة 30 الف معلم محافظة الوادى الجديد تعليم الوادى الجديد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة شروط التقديم

مواد متعلقة

انطلاق اختبارات مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم بمنطقة الوادي الجديد الأزهرية

انطلاق الدورة التدريبية "آليات البحث والاسترجاع ببنك المعرفة المصري" بجامعة الوادي الجديد

إحالة مدير الإدارة الصحية بالخارجة في الوادي الجديد إلى التحقيق (صور)

أساتذة بجامعة الوادي يحصدون الجائزة التقديرية والأصلية بمسابقة مجمع البحوث الإسلامية

معبد هيبس يكشف الوجه الخفي للحضارة الفارسية في التاريخ المصري من 660 إلى 330 ق. م.

انطلاق البرنامج التدريبي المرأة تقود في المحافظات المصرية بالوادي الجديد

الأكثر قراءة

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 29-11-2023

رغم فضلها وأهميتها، أحاديث لا تصح عن سورة الإخلاص

آخر مستجدات إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة

غضب داخل الأهلي بسبب تراجع أداء فريق كرة القدم وتخبط كولر.. الخطيب يتدخل لإنقاذ الموقف.. وقريبا حسم عدد من الصفقات

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق

للراغبين في الإقلاع عن التدخين، أعراض انسحاب النيكوتين من الجسم

أسعار السيراميك اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق

أخبار مصر: بشرى سارة من الاتحاد الأوروبي بشأن ديون مصر، أسيرة إسرائيلية تغني لـ فلسطين، بدائل السكر بعد وصوله سعره 60 جنيها

Advertisements

منوعات

المزيد

أبحاث علمية: ضربات الرأس تصيب لاعبي الكرة بالضمور العصبي والخرف

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأربعاء 29-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 29-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

الرئيس كارتر يغادر دار المسنين لتأبين زوجته

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السيراميك اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 29-11-2023

أسعار الجبس اليوم الأربعاء 29-11-2023 في السوق المصري

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 29-11-2023

المزيد

انفوجراف

التغذية الجيدة وعلاج القشرة.. 8 خطوات للتخلص من مشاكل الشعر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رغم فضلها وأهميتها، أحاديث لا تصح عن سورة الإخلاص

تفسير حلم الزرع الأخضر في المنام وعلاقته بالحصول على الرزق الكثير

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 29 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية