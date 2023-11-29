الزملوط: الانتهاء من إجراءات التعاقد مع معلمي مسابقة الـ 30 ألف معلم

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، الانتهاء من إجراءات التعاقد للمعلمين الناجحين بالمرحلة الأولى من مسابقة ٣٠ ألف معلم بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، أنه جرى استلام مسوغات التعاقد من المعلمين الجدد ومراجعتها على الوجه الأمثل وتوزيع المعلمين على الإدارات التعليمية لسد العجز بتخصص رياض الأطفال ومعلم فصل.

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، موعد مسابقة 30 ألف معلم الجديدة التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك للعام الثالث على التوالي.

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ونستعرض خلال السطور التالية موعد التقديم في مسابقة 30 ألف معلم الجديدة.

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر بيان على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، وجه بإجراء مسابقة 30 ألف معلم لسد احتياجات الوزارة في شهر يناير 2024 لعدد 30 ألف معلم مساعد.

وأضاف بيان الجهاز المركزى أن رئيس الوزراء وجه بإجراء مسابقة أخرى في شهر يونيو لاستكمال العدد الخاص بمسابقتي العامين الأول والثانى؛ بحيث يكون العدد بنهاية عام 2024 قد أتم 90 ألف معلم طبقًا للخطة الموضوعة.

شروط التقديم

وحددت وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عدد من الشروط للتقدم في مسابقة 30 ألف معلم، خلال العاميين الماضيين ومن المتوقع ألا تختلف كثيرًا عن مسابقة 30 ألف معلم الجديدة؛ وجاءت وفقًا للآتي:

أن يكون المتقدم لمسابقة 30 ألف معلم متمتعًا بالجنسية المصرية.

أن يكون المتقدم لمسابقة 30 ألف معلم محمود السيرة وحسن السمعة.

ألا يكون المتقدم لمسابقة 30 ألف معلم سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره. ألا يكون المتقدم لمسابقة 30 ألف معلم سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

ألا يزيد سن المتقدم لمسابقة 30 ألف معلم عن 40 عامًا من تاريخ نشر تفاصيل الإعلان.

أن يكون التقدير العام المتقدم لمسابقة 30 ألف معلم (مقبول) فأعلى.

أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة.

اجتياز الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا امتحانات مسابقة 30 ألف معلم.

يجب التقديم في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم لمسابقة 30 ألف معلم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي.

المستندات اللازمة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

كذلك حدد الجهاز المركزي، خلال العامين الماضيين، تقديم مجموعة من المستندات بشرط أن تكون المستندات جميعها أصلية وملونة بصيغة JPG، وهذه المستندات شملت الآتي: صورة شخصية للمتقدم. بطاقة الرقم القومي سارية (وجهين). صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (وجهين بحسب الأحوال). المؤهل الدراسي. المؤهل الأعلى (إن وجد). الموقف من الخدمة العسكرية ذكور والخدمة العامة إناث. شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة. إيصال الإيداع البنكي.