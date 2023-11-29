الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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محافظات

الكشف على 1320 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بالنوبارية في البحيرة

جانب من القافلة
جانب من القافلة

 نظمت مديرية الصحة بالبحيرة، برئاسة الدكتور هاني جميعة، من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية 19 لحوم بغرب النوبارية، في إطار جهود محافظة البحيرة، وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية، وتقديم الخدمات الصحية المتميزة، والإهتمام بالمناطق النائية والمحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.
 

وتم خلالها الكشف على 1320 مواطنًا مجانا، من خلال وجود 8 عيادات طبية ،وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات  المختلفة ( عيادتي الباطنة 384 - عيادة الأطفال 290- الجراحة 163 - النساء 133 - تنظيم الأسرة 52 - العظام 271 - الأسنان 27 )، بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

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قافلة طبية البحيرة صحة وكيل النوبارية

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