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ثقافة وفنون

وزيرة الثقافة تشهد تخريج الدفعة الأولى من مدرسة خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي

الدكتورة نيفين الكيلاني
الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، فيتو

 تشهد الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، في تمام السادسة من مساء غدا الخميس الموافق 30 نوفمبر الجاري بمركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، تخريج الدفعة الأولى من مدرسة خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي بالقاهرة وبورسعيد، التابعتين لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش.

 

تخرج الدفعة الأولى من مدرسة خضير البورسعيدي

 ويتم منح شهادات التخرج لطلبة الدفعة الأولى البالغ عددهم 25 طالبا من فرع المدرسة بالقاهرة، وعدد 17 طالبا من فرع بورسعيد تم تدريبهم على يد نخبة من أمهر فناني الخط العربي في مصر، بالإضافة إلى افتتاح معرضًا لأعمالهم ضمن مشروعات التخرج.

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جدير بالذكر أن الدراسة منحة مجانية لمدة عامين يتم خلالها تدريس أنواع الخطوط المختلفة مثل: الديواني، الحر، الإعلان، وتركيبات الخط الثلث، الإجازة، الزخرفة، الفارسي، الرقعة، الكوفي، وغيرها من الخطوط.

مدرسة خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي

وكانت وزارة الثقافة قد أعلنت عن تدشين مدرسة خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي والزخرفة في مارس 2021، وذلك بإشراف من الفنان القدير "خضير البورسعيدي" نقيب الخطاطين ووفق بروتوكول تعاون بين قطاع صندوق التنمية الثقافية وصندوق مكتبات مصر العامة لإقامة فروع للمدرسة داخل المكتبات بالجمهورية، ضمن خطط صون الهوية من خلال دعم أحد ملامحها المتمثلة في فنون الخط العربي.

وذلك بهدف خلق أجيال جديدة من فناني هذا المجال وتعزيز أساليبه في مواجهه البدائل الإلكترونية، بالإضافة إلى الارتقاء بالذوق الفني للشباب وكذلك تشجيع الأجيال الجديدة على تعلم قواعد الكتابة العربية الصحيحة.

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مدرسة خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي وزيرة الثقافة صندوق التنمية الثقافية التنمية الثقافية بيت السحيمي

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