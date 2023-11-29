الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

وزيرة البيئة تتوجه إلى الإمارات للمشاركة في مؤتمر COP28

الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة،فيتو

 تشارك الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق والمبعوث الوزاري لمؤتمر المناخ COP27، في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28، المقرر عقده بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 في مدينة اكسبو دبي، حيث تسلم مصر رئاسة مؤتمر المناخ إلى دولة الإمارات، وتحرص على البناء على الزخم المحقق خلال مؤتمر المناخ COP27 والمخرجات والمبادرات الناتجة عنه.

Advertisements

مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ 

 وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر ستعرض في المؤتمر جهود الدولة المصرية خلال فترة ترأسها لمؤتمر المناخ COP27، ومنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وتحديث المساهمات المحددة وطنيًا، حيث تم تحديد عام 2030 هدفًا للوصول إلى انتاج 42% من الطاقة المتجددة، وذلك بدلًا من عام 2035، وجهود تنفيذ برنامج "نوفي"، وما تم طرحه من حزم استثمارية خلال فعاليات منتدى الاستثمار البيئي والمناخي.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن مصر تشارك بجناح رسمي في المؤتمر، سيعرض العديد من قصص النجاح المصرية على المستوى الوطني في التعامل مع قضية التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاعات المختلفة، وعدد من الأحداث الجانبية وفقًا للأيام الموضوعية للمؤتمر، وذلك بالتنسيق بين مختلف الوزارات المعنية، وأيضا أحداث جانبية للرعاة ومؤسسات القطاع الخاص، والجامعات، والمنظمات الأممية، ومنظمات المجتمع المدني.

جلسات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ 

وستشارك وزيرة البيئة في عدد من الجلسات والحوارات الوزارية رفيعة المستوى والموائد المستديرة التي تتناول موضوعات تمويل المناخ والهدف العالمي الجديد لتمويل المناخ، والانتقال العادل والاستثمار الأخضر، إلى جانب الأحداث الجانبية المختلفة مثل تعزيز مبادرة ٣٠×٣٠ لدعم صون التنوع البيولوجي بالارتكاز على مواجهة تغير المناخ وتحالف تمويل الطبيعة.

كما سيتم عرض موقف العديد من المبادرات التي تم إطلاقها خلال " COP27"، بالتعاون والتنسيق بين عدد من الوزارات والمنظمات الأممية الشريكة، وما شهدته من تقدم وإقبال على المشاركة فيها من جانب عدد من دول العالم، ومنها مبادرة "تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة من أجل تسريع التحول المناخي ENACT "، والتي سيشهد المؤتمر عدد من الفعاليات الخاصة بتسريع الشراكة مع الأطراف المختلفة بها لتحقيق التكامل بين مواجهة تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي، ومبادرة "العمل من أجل التكيف مع المياه والقدرة على الصمودAWARE "، وكذا "حلول مناخية للحفاظ على السلام".

وستركز وزيرة البيئة باعتبارها القائد المشترك مع نظيرها الكندي للمشاورات غير الرسمية لمؤتمر المناخ COP28 حول تمويل المناخ وآليات التنفيذ،  على الدفع بموضوع التمويل المناخي وتوصيل أصوات الدول الأطراف، إلى جانب المساهمة في الوصول لاتفاق حول ملامح الهدف الجمعي الجديد للتمويل، كما ستشارك في الحدث الخاص بالحلول القائمة على الطبيعة في البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا) باعتبارها رئيس الدورة الحالية للاتفاقية.

وستشارك الوزيرة أيضا في عدد من الفعاليات حول الربط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ ضمن المؤتمر، ومنها الحدث الخاص بتكرار النموذج المصري لحملة ايكو ايجيبت للترويج للسياحة البيئية، والحدث الوزاري للربط بين اطاري عمل تغير المناخ والتنوع البيولوجي ٢٠٣٠.

كما ستعقد الوزيرة عددا من اللقاءات الثنائية مع نظرائها من الدول الأخرى ورؤساء ومسئولي عدد من الهيئات الأممية والبنوك والشركات التجارية الدولية، لتعزيز التعاون المشترك على المستوى الوطني والدولي في ملف البيئة والمناخ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مؤتمر المناخ COP27 مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ الإمارات مدينة اكسبو دبي

مواد متعلقة

وزير الزراعة يعقد اجتماعا مع المركزية للحجر الزراعي لتطوير أدوارها في دعم الصادرات

وزير الزراعة: زيادة سعر أردب القمح حال ارتفاعه عالميا وإضافة 3 ملايين فدان للرقعة الزراعية

وزير الزراعة: حجم التجارة البينية بين الصين وأفريقيا بلغ حوالي 185 مليار دولار

وزير الزراعة يوجه بسرعة الانتهاء من توزيع تقاوى القمح بالأسعار المعتمدة

الأكثر قراءة

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 29-11-2023

رغم فضلها وأهميتها، أحاديث لا تصح عن سورة الإخلاص

آخر مستجدات إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق

غضب داخل الأهلي بسبب تراجع أداء فريق كرة القدم وتخبط كولر.. الخطيب يتدخل لإنقاذ الموقف.. وقريبا حسم عدد من الصفقات

اليهودي الناجي من المحرقة غابور ماتي يبكي لأجل غزة، ويطالب الاحتلال بإعادة الأرض للفلسطينيين

أخبار مصر: بشرى سارة من الاتحاد الأوروبي بشأن ديون مصر، أسيرة إسرائيلية تغني لـ فلسطين، بدائل السكر بعد وصوله سعره 60 جنيها

للراغبين في الإقلاع عن التدخين، أعراض انسحاب النيكوتين من الجسم

Advertisements

منوعات

المزيد

أبحاث علمية: ضربات الرأس تصيب لاعبي الكرة بالضمور العصبي والخرف

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأربعاء 29-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 29-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

الرئيس كارتر يغادر دار المسنين لتأبين زوجته

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السيراميك اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 29-11-2023

أسعار الجبس اليوم الأربعاء 29-11-2023 في السوق المصري

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 29-11-2023

المزيد

انفوجراف

التغذية الجيدة وعلاج القشرة.. 8 خطوات للتخلص من مشاكل الشعر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رغم فضلها وأهميتها، أحاديث لا تصح عن سورة الإخلاص

تفسير حلم الزرع الأخضر في المنام وعلاقته بالحصول على الرزق الكثير

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 29 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية