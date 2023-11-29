سفارة مصر في فرنسا تكشف مواعيد وشروط التصويت بانتخابات الرئاسة

كشفت السفارة المصرية بالعاصمة الفرنسية باريس للمواطنين المقيمين بفرنسا كيفية الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024، والمقرر إجراؤها فى الخارج بعد غد الجمعة وعلى مدار ثلاثة أيام.

التصويت في الانتخابات الرئاسية

وأوضحت السفارة- على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، سيكون أيام: الجمعة والسبت والأحد الموافقين 1 و2 و3 ديسمبر المقبل بمقر السفارة، من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء (بحسب التوقيت المحلي لفرنسا).

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الهيئة الوطنية للانتخابات

وأشارت إلى أنه يمكن للناخبين الإدلاء بأصواتهم من خلال تقديم أصل جواز السفر الساري أو أصل بطاقة الرقم القومي حتى ولو لم تكن سارية، موضحة أنه يمكن التأكد من كون المواطن مُدرجا بقاعدة بيانات الناخبين من خلال الدخول إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات والاستعلام عن الموقف الإنتخابي من خلال الرابط التالي: https://www.elections.eg/inquiry

أبناء الجالية الكرام بفرنسا

كما أوضحت أن القنصلية العامة في باريس تواصل تقديم مختلف خدماتها القنصلية للمواطنين بشكل منتظم بعد غد الجمعة.

وبهذه المناسبة، أعربت سفارة مصر في باريس عن فائق احترامها وتقديرها لأبناء الجالية الكرام بفرنسا، كما أرفقت السفارة - في بيانها - رابط الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات الذي يمكن من خلاله معرفة التفاصيل والإجراءات الخاصة بعملية انتخابات رئاسة الجمهورية.