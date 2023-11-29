الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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محافظات

إقبال المواطنين على الشراء من مبادرة كلنا واحد في ظل نقص السكر (صور)

جانب من إقبال المواطنين
جانب من إقبال المواطنين على الشراء

شهدت مبادرة كلنا واحد إقبالا كبيرا من المواطنين على الشراء من التجمعات المنتشرة في محافظة الأقصر.

وذلك لتوافر السلع والمنتجات الغذائية بتخفيض 25 ٪ من أسعارها، حيث شملت المنتجات، زيت الطعام بسعر ٤٦ جنيها بدلا من ٥٦ جنيها للعبوة اللتر، وعلبة جبنة ربع ١٧ جنيها،  والمكرونة ٤٥٠ جراما بسعر ٦.٥٠ ج، وكيلو الأرز بين ٢٥ و٣٣ جنيها، ونص كيلو لبن ١١جنيها.

 

نقص السكر بالأقصر 

وكان المظهر العام لكل المقبلين على الشراء، السؤال عن السكر، الذي ما زال يشهد نقص كبير في أسواق الأقصر،حيث وصل سعره في الأسواق الحرة ٦٠جنيه.

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وقد وجه  المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة داخل نطاق كل مركز ومدينة، لمتابعة تطبيق مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار المنتجات الغذائية الأساسية بنسب تتراوح من 15 إلى 25 %.


وأطلق رئيس مجلس الوزراء مبادرة تخفيضات على مجموعة من السلع الرئيسية  التى سيبدأ تخفيض أسعارها بنسب تتراوح بين 15و25% ويستمر لمدة  6 أشهر.

وتستهدف المبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، واتخاذ إجراءات لتوفير السلع بكميات وأسعار مناسبة، لذا كلف رئيس الوزراء الجهات الرقابية والمعنية والمحافظين بمتابعة جوانب تنفيذ المبادرة، بما يسهم في تخفيض أسعار السلع، وصولا لاستقرار الأسواق، وتقوم الحكومة بمتابعة تنفيذ المبادرة على أرض الواقع، مع بداية المبادرة اليوم.

 

 

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