الحزن يظهر على الخطيب أثناء مباراة الأهلي وسموحة ويغادر الملعب قبل النهاية (فيديو)

رصدت عدسة فيتو التي تواجدت في ستاد المقاولون العرب، ظهور علامات الغضب علي محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد الأداء المخيب للفريق أمام سموحة وغادر ملعب المباراة قبل نهاية المباراة وبدت على وجهه علامات الحزن.

وتعادل النادي الأهلي أمام سموحة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب المقاولون العرب، في الجولة السابعة من بطولة الدوري، ليتعادل المارد الأحمر للمرة الثانية على التوالي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

يلاقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة يانج أفريكانز التنزاني في العاصمة التنزانية دار السلام السبت المقبل، في الرابعة مساء في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بدور المجموعات، لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفرض الأهلي سيطرته على مجريات الأمور أمام سموحة، وكان له الاستحواذ على أغلب فترات الدقائق الأولى من مباراة الأهلي وسموحة، دون خطورة حقيقية على المرمى.

مباراة الأهلي وسموحة، فيتو

وفي الدقيقة السادسة أرسل محمد مجدي أفشة كرة عرضية أرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء قابلها كريم فؤاد بتسديدة ولكن كرته اصطدمت في الدفاع.

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مباراة الأهلي وسموحة، فيتو

وفي الدقيقة 12، أطلق حسين فيصل لاعب سموحة تسديدة من خارج منطقة الجزاء ولكن محمد الشناوي حارس الأهلي تصدى لها بثبات.

مباراة الأهلي وسموحة، فيتو

وفي الدقيقة 22، مرر أفشة كرة إلى إمام عاشور داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة يسارية ولكن كرته علت العارضة.

مباراة الأهلي وسموحة، فيتو

وفي الدقيقة 25، أرسل حسين الشحات عرضية مميزة من الجبهة اليسرى وأبعدها دفاع سموحة قبل تدخل كريم فؤاد أمام المرمى.

مباراة الأهلي وسموحة، فيتو

وفي الدقيقة 35، أطلق محمد مجدي أفشة تصويبة قوية مرت فوق العارضة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

مباراة الأهلي وسموحة، فيتو

وفي الشوط الثاني، أرسل علي معلول تمريرة بينية لداخل منطقة الجزاء وسددها صلاح محسن من لمسة واحدة ولكن تصدى لها الهاني سليمان بقدمه.

مباراة الأهلي وسموحة، فيتو

بعدها كاد لحسن دحدوح لاعب سموحة يهز شباك الأهلي بعدما استلم الكرة خلف مدافعي الأحمر وتوغل داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة ولكن مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

مباراة الأهلي وسموحة، فيتو

وفي الدقائق الأخير، كاد المهاجم الشاب محمد زعلوك يحرز هدف التقدم للأهلي، بعدما سبق دفاعات سموحة واستغل عرضية مميزة من التونسي علي معلول، إلا أن الكرة الرأسية مرت بجوار القائم.

مباراة الأهلي وسموحة، فيتو

تشكيل النادي الأهلي أمام سموحة

وجاء تشكيل الأهلي أمام سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، معلول

خط الوسط: مروان، أفشة، إمام عاشور

خط الهجوم: الشحات، كريم فؤاد، صلاح محسن

تشكيل الأهلي أمام سموحة، فيتو

تشكيل سموحة أمام الأهلي في الدوري المصري

فيما جاء تشكيل سموحة على النحو التالي: "الهاني سليمان، أحمد حكم، ميدو مصطفى، طارق علاء، محمود وحيد، إسلام جابر، دوكو دودو، عمرو قلاوة، أحمد خالد، حسين فيصل، حسام حسن".

مباراة الأهلي وسموحة، فيتو

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من "محمود أشرف، شريف رضا، محمود حليمو، أبو بكر ليادي، حمدي علاء، مصطفى البدري، محمد سعيد، حسن دهدوه، فادي فريد".

مباراة الأهلي وسموحة، فيتو

ترتيب الأهلي وسموحة في جدول الدوري المصري

بتلك النتيجة يفقد الأهلي نقطتين في صراع بطولة الدوري المصري، ليتراجع إلى المركز الثاني برصيد 14 نقطة من 6 مباريات، وبفارق نقطتين خلف بيراميدز المتصدر برصيد 16 نقطة، فيما رفع سموحة رصيده إلى 9 نقاط.

مباراة الأهلي وسموحة، فيتو

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسموحة

أدار مباراة الأهلي وسموحة طاقم تحكيم مكون من حكم الساحة محمد عادل ويوسف البساطي “مساعد أول”، وخالد حسام طه “مساعد ثان”، حكم رابع إبراهيم محمد ومحمد الحنفي “حكم فيديو” ومحمود أبو الرجال “مساعد حكم فيديو”.