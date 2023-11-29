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اقتصاد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق

أسعار العدس اليوم،
أسعار العدس اليوم، فيتو

استقرت أسعار العدس، اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق، وفقًا لآخر الأسعار المطروحة في الأسواق المصرية، وسط إقبال كبير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة.  

سعر العدس اليوم

وتنشر "فيتو" سعر العدس اليوم، وفقًا لآخر التحديثات في أسعار البقوليات اليوم في ظل ارتفاع الطلب عليها، حيث تعد من السلع الأساسية والغذاء الرئيسي في الوجبات المصرية المختلفة. 

أسعار العدس اليوم، فيتو

سعر العدس في السوق المصري 

ووصلت أسعار العدس الأصفر ما بين 40 و48 جنيهًا للكيلو.

أسعار البقوليات اليوم

وارتفعت أسعار البقوليات بصورة نسبية داخل الأسواق المحلية في ظل ارتفاع الطلب عليها، حيث تعد من السلع الأساسية والغذاء الرئيسي في الوجبات المصرية المختلفة.

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وسجل سعر الفول البلدي والمستورد ما بين 31 و37 جنيهًا.  

وبلغ سعر كيلو الحمص بـ 50 جنيهًا.

وسجلت أسعار اللوبيا البلدي 49 جنيهًا.

واردات مصر من العدس

سجلت واردات مصر من العدس ارتفاع بنسبة 31% خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2023، لتسجل نحو 87.356 مليون دولار في مقابل 66.725 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022.

إجمالي واردات مصر من السلع

وأوضحت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن العدس يستحوذ على 1.6% من إجمالي واردات مصر من السلع الزراعية خلال تلك الفترة والبالغة 5.4 مليار دولار.

وقفزت قيمة فاتورة استيراد مصر من العدس خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 283.2% لتسجل 4.227 مليون دولار في مقابل 1.102 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2022.

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