محمد ممدوح يعلن عن تقديم جزء ثانٍ من "بنك الحظ"

أعلن الفنان محمد ممدوح عن تقديم جزء ثانٍ من فيلم "بنك الحظ" خلال الفترة المقبلة.

وقال "ممدوح" في تصريحات تليفزيونية: "سوف نقدم جزءًا ثانيًا من فيلم بنك الحظ، ولكن بعد تحضير جيد على جميع المستويات"، مضيفًا: "نسعى أن يكون الجزء الثاني أفضل من الأول".

وشارك ممدوح كلًا من: بيومي فؤاد وأكرم حسني ومحمد ثروت بطولة الجزء الأول من الفيلم الذي تم إنتاجه قبل سا سنوات، وحقق نجاحًا كبيرًا، وكان من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج أحمد الجندي وإنتاج طارق العريان.

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انطلقت أحداث الجزء الأول من "بنك الحظ" بعد فصل محمد ممدوح من البنك الذي يعمل به؛ بسبب تجاوزاته بحق العملاء، ثم يقرر التحالف مع زميله في البنك، وشريكهما في محل "بلاي ستيشن"، من أجل سرقة خزينة البنك وتتوالى الأحداث.

وفي وقت سابق.. تعهد مؤلف الفيلم محمد عز الدين بتقديم أفكار مختلفة وجديدة في الجزء الثاني من فيلم “بنك الحط”.

ويعيش “ممدوح” حالة من السعادة؛ على خلفية تحقيق أحدث أفلامه “وش في وش” إيرادات مليونية، كسرت حاجز 36 مليون جنيه.

الفيلم