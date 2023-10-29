الإثنين 30 أكتوبر 2023
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ثقافة وفنون

محمد عز الدين: اعتذرت عن مسلسل الكبير واستعد لـ بنك الحظ 2

محمد عز الدين وزوجته
محمد عز الدين وزوجته مروة عيد من حلقة اليوم، فيتو


أكد السيناريست محمد عز الدين، أنه لو فكر في كتابة عمل عن فلسطين، فسيكتب عن الأرض وأنها يجب أن تعود إلى الفلسطينيين في يوم من الأيام. 


وتابع خلال حواره إلى برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي قدمته اليوم الأحد، الفنانة منى عبدالغني والإعلامية مها الصغير على قناة "CBC"، أن موضوع فلسطين لا يتحمل فكرة الآراء، لأن فلسطين في وضع مظلومة وإسرائيل في وضع ظالمة وضلال وهو ما سيتحدث عنه ككاتب، مشددًا على أن الموضوع لو قدمه لن يكون به كوميديا سوداء لأن القضية لا تتحمل أي كوميديا. 


في سياق آخر، تمنى "عز الدين" أن يقدم عمل عن الفنانين المبدعين محمد فوزي ومنير مراد، لأنهم مبدعين ولن يتكرروا، ولهذا يجب تسليط الضوء عليهما لأن هذا يعني تسليط الضوء على الفن المصري نفسه. 

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مسلسل الكبير


وكشف عن أنه اعتذر ومصطفى صقر عن مسلسل "الكبير" لهذا العام حتى يضمن تقديم عمل لا يقل عن المستوى المطلوب، ولكنه بعد نجاح الجزء الأول لفيلم "بنك الحظ"، هناك أفكار جديدة يعمل على تجهيزها للجزء الثاني. 

 

الفنانة مروة عيد


من جهتها، قالت الفنانة مروة عيد، زوجة محمد عز الدين، إن زوجها طوال الوقت يعمل على تشجيعها ونجاحها مرتبط به، وهي تعمل حاليًا على استكمال مشاهدها في مسلسل "صوت وصورة" وتستعد لتقديم أعمال جديدة. 
كشفت أن من طموحها تقديم أعمال كوميدية، وكذلك تطمح إلى تقديم الأدوار المركبة لأنها تحب مذاكرة الأدوار بشكل كبير، موضحةً أنها مهما وصلت من نجاح فهي تشعر بأن هناك المزيد عليها تقديمه وتبحث عن ذلك. 
 

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