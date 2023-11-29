دوري المحترفين ، تقام اليوم الأربعاء، 6 مباريات قوية ضمن مواجهات الجولة العاشرة من بطولة دوري المحترفين “دوري القسم الثاني أ” التي ينظمها اتحاد الكرة بمشاركة 20 فريقا.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في دوري المحترفين

السكة الحديد ضد النجوم.. الأربعاء 2:30 عصرا

القناة ضد أسوان.. الأربعاء 2:30 عصرا

بترول أسيوط ضد مكادي.. الأربعاء 2:30 عصرا

مصر المقاصة ضد غزل المحلة .. الأربعاء 2:30 عصرا

طنطا ضد جمهورية شبين.. الأربعاء 2:30 عصرا

راية ضد حرس الحدود.. الأربعاء 5:00 مساء

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حكام مباريات اليوم في دوري المحترفين

وكانت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة قد أعلنت عن حكام مباريات اليوم في دوري المحترفين كالتالي:

وفاز بتروجت على النصر للتعدين بثنائية مقابل هدف في افتتاح الجولة العاشرة لمسابقة دوري المحترفين “دوري القسم الثاني أ” التي ينظمها اتحاد الكرة بمشاركة 20 فريقا.

أحرز ثنائية بتروجت أحمد رضا، وإسماعيل بامبا في الشوط الأول فيما سجل للتعدين الهدف الوحيد في احداث الشوط الثاني، ليرفع بتروجت رصيده للنقطة 20 ويتصدر قمة ترتيب دوري المحترفين مؤقتا.

وجاءت مواعيد الجولة العاشرة لمسابقة دوري المحترفين بعد إجراء تعديلات علي مباريات الجولة بسبب مباريات تمهيدي كأس مصر كالتالي

مواعيد الجولة العاشرة لدوري المحترفين

النصر للتعدين ضد بتروجت 1-2 (انتهت)

أبوقير ضد بروكسي.. 1-1 (انتهت)

لافيينا ضد الاتصالات.. 1-0 (انتهت)

السكة الحديد ضد النجوم.. الأربعاء 2:30 عصرا

القناة ضد أسوان.. الأربعاء 2:30 عصرا

بترول أسيوط ضد مكادي.. الأربعاء 2:30 عصرا

مصر المقاصة ضد غزل المحلة .. الأربعاء 2:30 عصرا

طنطا ضد جمهورية شبين.. الأربعاء 2:30 عصرا

راية ضد حرس الحدود.. الأربعاء 5:00 مساء

وادي دجلة ضد دكرنس.. الخميس 2:30 عصرا

وشهدت الجولة التاسعة لمسابقة دوري المحترفين "دوري القسم الثاني أ، إحراز 32 هدفا.

أكبر فوز في دوري المحترفين

وحقق حرس الحدود فوزا كبيرا علي مصر المقاصة 6-2 ليكتب أكبر فوز في مسابقة دوري المحترفين بعد الجولة التاسعة ليكسر الرقم السابق لفوز أبوقير للأسمدة علي النصر للتعدين 5-0.

نتيجة 2-1 تحسم نتيجة 5 مباريات

وحسمت نتيجة 2-1 نتيجة 5 مباريات في الجولة التاسعة لمسابقة دوري المحترفين، وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل إحداهما بالتعادل السلبي ولعبت الأرض ضد أصحابها في ثلاث مباريات بخسارة الفريق صاحب الملعب.

وتشهد منافسات دوري المحترفين “دوري القسم الثاني أ” منافسة قوية بعد انتهاء الجولة التاسعة بمشاركة 20 فريقا.

ويتواجد 4 فرق في قمة ترتيب دوري المحترفين برصيد 17 نقطة بعد انتهاء الجولة التاسعة وهم حرس الحدود ووادي دجلة وبتروجت وغزل المحلة.

ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة العاشرة

1- حرس الحدود 17 نقطة

2- وادي دجلة 17 نقطة

3- بتروجت 17 نقطة

4- غزل المحلة 17 نقطة

5- لافيينا اف سي 15 نقطة

6- بترول أسيوط 15 نقطة

7- أبو قير للأسمدة 14 نقطة

8- راية 13 نقطة

9- القناة 12 نقطة

10- طنطا‏ 12 نقطة

11- مكادي 12 نقطة

12- السكة الحديد 12 نقطة

13- دكرنس 12 نقطة

14- بروكسي 12 نقطة

15- وي 11 نقطة

16- أسوان 11 نقطة

17- النجوم 6 نقاط

18- مصر المقاصة 6 نقاط

19- جمهورية شبين 5 نقاط

20- النصر للتعدين 4 نقاط

نتائج مباريات الجولة التاسعة لدوري المحترفين

بتروجت 1-1 السكة الحديد

أسوان 0-0 أبوقير للأسمدة

بروكسي 2-1 النصر للتعدين

حرس الحدود 6-2 مصر المقاصة

غزل المحلة 2-1 لافيينا

جمهورية شبين 1-2 راية

الاتصالات 2-3 بترول أسيوط

دكرنس 1-1 طنطا

النجوم 1-2 وادي دجلة

مكادي 2-1 القناة

نتائج مباريات الجولة الثامنة لدوري المحترفين

وادي دجلة 1-1 بتروجت

أسوان 3-2 مكادي

بترول أسيوط 1-0 غزل المحلة

راية 2-2 دكرنس

مصر المقاصة 1-0 جمهورية شبين

أبوقير للأسمدة 5-0 النصر للتعدين

طنطا 2-1 النجوم

القناة 2-2 الاتصالات

السكة الحديد 0-0 بروكسي

لافيينا 2-2 حرس الحدود

نتائج الجولة السابعة لدوري المحترفين

النصر للتعدين 2-3 السكة الحديد

دكرنس 3-1 مصر المقاصة

جمهورية شبين 0-0 لافيينا

الاتصالات 1-0 أسوان

مكادي 2-1 أبوقير للأسمدة

حرس الحدود 3-1 بترول أسيوط

بروكسي 1-2 وادي دجلة

النجوم 1-1 راية

غزل المحلة 2-1 القناة

بتروجت 2-1 طنطا

نتائج الجولة السادسة لدوري المحترفين

أسوان 2-0 غزل المحلة

مكادي 1-1 الاتصالات

بترول أسيوط 2-0 جمهورية شبين

مصر المقاصة 1-1 النجوم

أبوقير للأسمدة 1-0 السكة الحديد

راية 1-0 بتروجت

القناة 1-1 حرس الحدود

لافيينا 3-0 دكرنس

وادي دجلة 3-0 النصر للتعدين

طنطا 4-0 بروكسي

نتائج الجولة الخامسة لدوري المحترفين

حرس الحدود 1-1 أسوان

غزل المحلة 1-1 مكادي

دكرنس 2-0 بترول أسيوط

النجوم 2-1 لافيينا

بتروجت 2-1 مصر المقاصة

النصر للتعدين 2-1 طنطا

الاتصالات 1-2 أبوقير للأسمدة

بروكسي 2-1 راية

جمهورية شبين 0-1 القناة

السكة الحديد 0-0 وادي دجلة

نتائج مباريات الجولة الرابعة لدوري المحترفين

طنطا ضد السكة الحديد 1-1

القناة ضد دكرنس 2-0

أبوقير للأسمدة ضد وادي دجلة 1-1

لافيينا ضد بتروجت 3-2

الاتصالات ضد غزل المحلة 0-2

أسوان ضد جمهورية شبين 1-2

بترول أسيوط ضد النجوم 1-0

مصر المقاصة ضد بروكسي 3-3

مكادي ضد حرس الحدود 1-1

راية ضد النصر للتعدين 2-1

نتائج مباريات الجولة الثالثة لدوري المحترفين

غزل المحلة ضد أبوقير للأسمدة 2-0

حرس الحدود ضد الاتصالات 1-0

بتروجت علي بترول أسيوط 1-0

لافيينا ضد بروكسي 1-0

القناة ضد النجوم 3-0

دكرنس ضد أسوان 1-0

جمهورية شبين ضد مكادي 1-1

النصر للتعدين ضد مصر المقاصة 1-1

السكة الحديد ضد راية 2-2

وادي دجلة ضد طنطا 0-0

نتائج الجولة الثانية لمسابقة دوري المحترفين

تعادل غزل المحلة مع حرس الحدود 1-1

فوز بروكسي على بترول أسيوط 1-0

فوز السكة الحديد على مصر المقاصة 1-0

تعادل مكادي ودكرنس 2-2

فوز أسوان علي النجوم 2-0

تعادل راية مع وادي دجلة 1-1

فوز بتروجت على القناة 2-1

فوز أبوقير للأسمدة على طنطا 2-1

فوز المصرية للاتصالات على جمهورية شبين 4-0

فوز لافيينا على النصر للتعدين 3-0

نتائج الجولة الأولى لبطولة دوري المحترفين

لافيينا 0-0 السكة الحديد

بروكسي 2-2 القناة

المصرية للاتصالات 3-1 دكرنس

النجوم 0-0 مكادي

مصر للمقاصة 1-2 وادي دجلة

حرس الحدود 1-0 أبو قير للأسمدة

طنطا 1-0 راية

جمهورية شبين 0-1 غزل المحلة

النصر للتعدين 1-3 بترول أسيوط

بتروجيت 2-0 أسوان

نظام دوري المحترفين

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، وهم: غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطنطا وراية، ووادي دجلة ومصر المقاصة والسكة الحديد ولافيينا والنصر للتعدين وبترول أسيوط وبروكسي والقناة وبتروجيت والنجوم ومكادى ودكرنس والمصرية للاتصالات وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

نظام دوري المحترفين 2023 - 2024

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، ومن المقرر أن يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولى ثم إقامة دوري من دور واحد الأندية أصحاب المراكز من الأول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري العام القسم الأول موسم 2025 /2024، وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية.

كما يتم تنظيم دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى العشرين لتحديد الستة فرق الهابطة للقسم الثاني (المجموعة الثانية) موسم 2025 /2024.