الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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محافظات

استمرار أعمال مشروعات حياة كريمة بمدينة إسنا جنوب الأقصر

تنفيذ أعمال الرصف
تنفيذ أعمال الرصف وتوصيل الغاز بقرى إسنا

تشهد مدينة إسنا بمحافظة الأقصر استمرار العمل فى رصف الطرق المؤدية إلى مجمع الخدمات والسوق التجارى والعمارات السكنية ووحدة الإطفاء بقرية الدير، وتجرى أيضًا أعمال حفر وتوصيل الغاز لقرية توماس واحد بمجلس قروى توماس وعافية ضمن مبادرة حياة كريمة.

وشملت الأعمال ضمن حياة كريمة  العمل على زراعة الأشجار أمام مجمع الخدمات بقرية الشغب، كما تم البدء فى قص وتهذيب وتجميل الأشجار بمدخل الحلة، وقص وتهذيب أشجار الجهنمية والكيلوكارتس من منطقة المسلة حتى موقف الأقاليم، وتمت متابعة أعمال صيانة الكشافات بالكيمان.

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تأتي تلك  الأعمال ضمن المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وبناءًا على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها.

و قال اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، إنه جارى العمل فى أعمال الصرف الصحى فى نطاق الحلة وتحويل مسار وإحلال وتجديد خطوط المياه، كما يتم استمرار العمل فى إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط والمنخفض التى تم تسليمها بقرية الحليلة بمجلس قروى الحلة، أما فى قرية العضايمة فيتم العمل فى تركيب كشافات ليد على الطريق العام بقرية العضايمة والطرق الداخلية للقرية.

و أعلن المهندس هانى طايع جهاز تعمير البحر الأحمر لمنطقة الأقصر، عن الإنتهاء من تنفيذ 165 مشروعا بنسبة تنفيذ 100% ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، خلال العام الماضى، موضحًا أن المشروعات التى انتهى تنفيذها عبارة عن؛ 13 مجمع خدمات للمواطنين، 13 مجمع خدمات زراعية، 9 مشروعات إنشاء وإحلال وتجديد لمراكز الشباب، 37 مشروع تطوير ورفع كفاءة لمراكز الشباب، 14 مشروع إحلال وتجديد كبارى فوق الترع، 5 مشروعات إنشاء كبارى جديدة فوق الترع، 8 مشروعات إنشاء لنقاط إسعاف جديدة.

 

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