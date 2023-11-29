اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأربعاء 29-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

حظك اليوم، توقعات الأبراج برج الميزان الأربعاء 29-11-2023 مع خبيرة الفلك عبير فؤاد، وهو برج مواليد الفترة من 23 سبتمبر حتى 22 أكتوبر، ومن أبرز الصفات التي سبق يمكن وصف مواليد برج الميزان بها صفة "الدبلوماسي".

الاحتياجات العاطفية لمولود برج الميزان

وتقول عبير فؤاد خبيرة الفلك، إن الاحتياجات العاطفية لمولود برج الميزان، هو الحب نفسه فالميزان برج لا يستطيع العيش بدون الحب والرومانسية ولكن لأنه الميزان يحب دائما الموازنة بين القلب والعقل.

وأضافت عبير أن مولود برج الميزان يحب دائما أن يعيش فى حالة الحب والرومانسية ولكن لا يحب بدون عقله حيث يجب أن يتوافق العقل مع القلب في الحب حتى تتحقق له السعادة.

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رأي عبير فؤاد في مواليد برج الميزان

وتقول خبيرة الفلك عبير فؤاد إن من المواصفات الإيجابية لمواليد برج الميزان أنهم ذات شخصية حنونة تحب العدل وتكره الظلم وتقف بجانب المظلوم حتى يعود له حقه.

وأضافت عبير في حديثها لموقع بوابة فيتو، أن شخصية برج الميزان شخصية متزنة تحب الجمال وكل ماهو جميل، كما أنه شخصية قوية تستطيع أن تحقق أهدافها ومازن وعقلانى فى جميع الأمور.

أشهر مواليد برج الميزان

أيزنهاور - سارا بيرهاردت - المهاتما غاندي - بريجيت باردو - وليفيا نيوتاون جون - رالف لورين.

مولود برج الميزان

يتميز مولود برج الميزان بأنه شخص عاقل يفكر دومًا في كل قراراته قبل أن يقدم على اتخاذها وهو شخص عاطفي وحساس وموهوب وفنان، ويستطيع كذلك التأقلم بسهولة مع الأوضاع المحيطة به أيما كانت، وهو كذلك شخصية مرحة تضفي دومًا أجواء المرح والبهجة على المكان الذي يتواجد به.

شخصية برج الميزان

المعروف عن مواليد برج الميزان أنهم يعشقون الفنون والآداب بكل أنواعها، إنسانيون إلى أبعد الحدود ويقدرون الأشياء فهم كالماس في جوهرهم.

مميزات مواليد برج الميزان

برج الميزان معروف بعزوفه عن أي منازعات أو مشاجرات، فهو يحب أن يعيش في سلام بعيدًا عن أي شيء يعكر صفو حياته، لذلك لا يميل إلى جرح شعور أي شخص.

توقعات برج الميزان اليوم الأربعاء 29-11-2023

مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس.. حاول اليوم أن تهدأ لتحسن التفكير في أعمالك وواجباتك ومستقبلك.

عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط.. فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك نضجا في التعامل، ويساعدانك على التكيف مع الظروف والمستجدات.



برج الميزان، فيتو

الأبراج اليومية حظك اليوم برج العقرب مع خبيرة الفلك عبير فؤاد، وهو برج مواليد الفترة من 23 أكتوبر حتى 22 نوفمبر، ومن أبرز الصفات التي يمكن وصف مواليد برج العقرب بها صفة "الطموح".

أشهر مواليد برج العقرب

أنديرا غاندى - ريتشارد بارتون - مارى أنطوانيت - مارى كورى - تيودور دستايفسكسى - مارتن لوثر - بيل جيتس - بيكاسو - كريستوفر كولومبوس - جواهر لال نهرو - بابلو - شارل ديجول - ألبير كامى - الأمير تشارلز - جولدي هاون – فولتير – تيودور روزفلت.

مولود برج العقرب

المعروف عن مولود برج العقرب بأنه شخص موزون وهادئ وطموح يسعى دومًا لتحقيق أهدافه وتطلعاته، ويمتلك مولود برج العقرب الكثير من العاطفة، لكنه يبحث عن الحب الصادق فقط، ويحب الحقيقة ويكره الكذب، كما أنه يكره التشاؤم والمتشائمين.

شخصية برج العقرب

لدى مولود العقرب جاذبية من نوع خاص تجعله محور اهتمام من حوله، ولكن مشكلته الرئيسة الشك والخوف من الخيانة التي لا يغفرها أبدًا.

الاحتياجات العاطفية لمولود برج العقرب

وتقول عبير فؤاد خبيرة الفلك، إن مولود برج العقرب من أصعب الشخصيات الذين يمكن إرضاؤهم في الحب، لأن مولود العقرب يدخل فى الحب كنوع من التحدى فالحب بالنسبة لهم هدف يسعوا للوصول له ويحبون الشيء الصعب الذين يريدون الحصول عليها.

وأضافت عبير، أنهم يبحثون عن الحب الصعب ولو استطاعوا الوصول للحب الصعب يكون لديهم سعادة كبيرة لشعورهم بالانتصار ومستعدون وقتها للتضحية، ولكن ااحب لديهم مليء بالصراعات لأنهم يخشون من الخيانة ويخشون من أن يضيع منهم الحبيب لذا يعيشون دائما فى صراعات داخلية، ولديهم خوف دائم من الخيانة.

رأى عبير فؤاد في مواليد برج العقرب

وتقول خبيرة الفلك عبير فؤاد إن من المواصفات الإيجابية لمواليد العقرب من النساء والرجال، أن لديهم نظرة ثاقبة تجعلهم تخترق من بحولهم.

وأضافت عبير فى حديثها لموقع بوابة فيتو، إن مولود برج العقرب ذات شخصية لطيفة ولكنه يستطيع إخفاء ما بداخله بشكل كبير ومحترف، وأيضا شخصية قوية ومحبوبة.

وتابعت أن العقرب برج لديه ولع بالشهوة لذا لديهم نزوات ورغم ذلك إلا أنه يخافون على نفسهم من الخيانة، فهم شخصيات صعب ارضائهم فى الحب، واحتياجاتهم العاطفية هى أن يكون الطرف الآخر صعب المنال.

مميزات مواليد برج العقرب

يتميز مولود برج العقرب بأنه شخص طموح للغاية يسعى دوما لتحقيق أهدافه، ويحب أصدقاءه كثيرًا، ويكره فضح الأسرار ويفضل الهدوء.

توقعات برج العقرب اليوم الأربعاء 29-11-2023

مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ والوقت مناسب لاتخاذ قرار صائب، أو للتخطيط لسفر أو للقيام برحلة موفقة.

عاطفيا واجتماعيا: اليوم تساعدك بصيرتك على إيجاد الحلول لمشاكل عالقة.



برج العقرب، فيتو

الأبراج اليومية، حظك اليوم وتوقعات الأبراج برج القوس مع خبيرة الفلك عبير فؤاد، وهو برج مواليد الفترة من 23 نوفمبر حتى 21 ديسمبر، ومن أبرز الصفات التي يمكن وصف مواليد برج القوس بها صفة "العفوي".

مولود برج القوس

المعروف عن مولود برج القوس بأنه شخص قوي وجريء وهو شخص عاطفي أيضًا، وعاشق للرومانسية ويحب فصل الشتاء، ويفضله عن بقية فصول السنة، ويميل مولود برج القوس للمغامرة وتجربة الأشياء الجديدة.

مميزات مواليد برج القوس

أكثر الأبراج تفاؤلًا، ويحب السفر والمرح والمزاح، لديه فلسفته الخاصة التي تجعله لا يكترث للخسارة، ولكن رغم كل هذا أحيانًا تنتابه نوبات من القلق.

شخصية برج القوس

ويتميز مولود برج القوس بأنه شخص كريم جدًّا ويضحي لإسعاد من يحب، كذلك فمولود برج القوس عفوي ونقي، ويتميز بصفاء القلب ويثق بمن حوله بصورة عمياء وهو ناجح وقيادي جيد.

أشهر مواليد برج القوس

بيتهوفن - جيم موريسون - والت ديزني - بروس لي - ستيفين سبيلبيرج- جين فوندا - ونستون تشرشل - فرانك..سيناترا مارك توين.

رأى عبير فؤاد فى مواليد برج القوس

وتقول خبيرة الفلك عبير فؤاد إن من المواصفات الإيجابية لمواليد برج القوس من النساء والرجال، أن لديه روح فكاهية يميلون إلى المرح والبهجة.

وأضافت عبير فى حديثها لموقع بوابة فيتو، أنهم ذات شخصية قوية ويفضلون الصراحة مهما كانت العواقب، وكذلك يحبون الانطلاق والخروج طوال الوقت.

الاحتياجات العاطفية لمولود برج القوس

وتقول عبير فؤاد خبيرة الفلك، إن مولود برج القوس دائما يبحثون عن الحب المثالى واحيانا يبحثون عن شيء غير واقعي، فهم يبحثون دائما عن الإخلاص والمثالية ويحتاجون دائما أن الطرف الآخر يثبت لهم أنه فى حالة حب دائم لهم.

وأضافت عبير، أن برج القوس من كثرة بحثه وراء الطرف الآخر بسبب الشك ينجرحون دائما، وينسون البحث عن الحب بداخلهم، وبالتالى على برج القوس مثلما تبحث عن الإخلاص والآمان عليك أن تعطى الطرف الآخر الإخلاص والشعور بالأمان.

توقعات برج القوس اليوم الأربعاء 29-11-2023

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يمنحك أفكارا ملهمة لتنمية مدخرات أو أعمال ويساعدك على التخطيط للمستقبل.

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يساعدك اليوم على الاقتراب بسهولة ممن تحب.



برج القوس، فيتو