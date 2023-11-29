وفاة الملياردير الأمريكي تشارلي مونجر عن 99 عاما

توفي المستثمر والملياردير الأمريكي تشارلي مونجر عن عمر يناهز 99 عامًا، وفق بيان صحفي صادر عن شركة «بيركشير هاثاواي» أمس الثلاثاء.



وأفاد البيان بأن نائب رئيس شركة «بيركشير هاثاواي» تشارلي مونجر توفي بسلام في مستشفى بكاليفورنيا.



وفي الوقت نفسه، قال وارن بافيت، الرئيس التنفيذي لشركة «بيركشير هاثاواي»، وهي شركة أمريكية قابضة متعددة الجنسيات مقرها أوماها في نبراسكا «لن تتمكن بيركشير هاثاواي من الوصول إلى مكانتها الحالية دون تطلعات وحكمة وإسهامات تشارلي».

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