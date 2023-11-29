الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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وفاة الملياردير الأمريكي تشارلي مونجر عن 99 عاما

تشارلي مونجر، فيتو
تشارلي مونجر، فيتو

توفي المستثمر والملياردير الأمريكي تشارلي مونجر عن عمر يناهز 99 عامًا، وفق بيان صحفي صادر عن شركة «بيركشير هاثاواي» أمس الثلاثاء.


وأفاد البيان بأن نائب رئيس شركة «بيركشير هاثاواي» تشارلي مونجر توفي بسلام في مستشفى بكاليفورنيا.


وفي الوقت نفسه، قال وارن بافيت، الرئيس التنفيذي لشركة «بيركشير هاثاواي»، وهي شركة أمريكية قابضة متعددة الجنسيات مقرها أوماها في نبراسكا «لن تتمكن بيركشير هاثاواي من الوصول إلى مكانتها الحالية دون تطلعات وحكمة وإسهامات تشارلي».

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تشارلي مونجر الملياردير الأميركي تشارلي مونجر بيركشير هاثاواي كاليفورنيا

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