حازم إمام: 90% من لاعبي مصر متشابهون والمختلف "الروح" واسم الفريق

يرى حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن الروح التي يتمتع بها لاعبو الزمالك ستكون هي عامل الحسم في تحقيق الانتصارات في الفترة الحالية، موجهًا رسالة خاصة لـ معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الكروي.



وقال حازم إمام في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك الذي يقدمه محمد أبو العلا: "الزمالك فاز على أبو سليم بالروح.. ومعتمد جمال "زملكاوي أصيل".. الروح والإصرار بين اللاعبين ستكون العامل الأساسي في تحقيق الانتصارات".



وأضاف الإمبراطور: "اسم الزمالك يمنح الجميع داخل الفريق طاقة قوية.. وكل المنافسين يجب أن يخشوا اسمه.. لا مستحيل في كرة القدم.. وأكبر دليل سيناريو فوز الزمالك على بيراميدز".

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وتابع: "جماهير الزمالك التي تقف خلف الفريق تساعد على مزيد من الثقة وكرة القدم فوز وهزيمة لكن يجب أن يؤدي الجميع ما عليه و90% من لاعبي كرة القدم في مصر متشابهون والمختلف "الروح" واسم الفريق الذي تلعب له".

وتحدث حازم إمام عن معتمد جمال قائلًا: "أفضل شيء فعله معتمد جمال هو التعامل بواقعية مع قدرات الفريق ومشاركة كل لاعب في مركزه".



واستفاض: "كل مباراة مختلفة عن الأخرى ومعتمد جمال يعتمد على اللاعبين المناسبين لظروف المباراة".



وأضاف: “معتمد جمال حظه سيئ كلاعب رغم قدراته الفنية الكبيرة لا يستطيع أحد مراوغته”.



واختتم إمام قائلًا: “معتمد جمال في قطاع الناشئين كان يراوغ كل اللاعبين خلال المباريات”.

وأتم مازحًا: "ولا يسجلها في النهاية".

مباراة الزمالك وفيوتشر

الزمالك وفيوتشر، خاض الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي فيوتشر مرانه الختامي قبل الدخول في معسكر مغلق مساء أمس الثلاثاء استعدادًا لمواجهة الزمالك، غدًا الأربعاء على إستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر

وتقام مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم الأربعاء في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهد المران الختامي حالة من التفاؤل والضحك والمرح بين اللاعبين أثناء التدريب بعيدًا عن التوتر والقلق قبل مواجهة الفريق الأبيض.

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وشهد المران أيضًا حضور وليد دعبس رئيس النادي الذي حرص علي مؤامرة اللاعبين وتحفيزهم قبل مواجهة اليوم.

كما جمعه حديث مطول مع هيثم عرابي مدير التسويق والتعاقدات بالنادي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.



ترتيب الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري

يحتل الزمالك المركز العاشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 12 نقطة.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن القائمة التي ستخوض مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها غدًا الأربعاء بإستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

قائمة الزمالك في مواجهة فيوتشر

وتضم القائمة كلًّا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

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خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم "أوباما".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، على الدفع بسيف الجزيري لقيادة هجوم الفريق أمام فيوتشر في لقاء الغد بـالدوري الممتاز.

ويدرس الجهاز الفني اللعب برأس حربة في مباراة الغد وهناك تفكير للدفع باللاعب لقيادة هجوم الفريق أمام فيوتشر.