حازم إمام يتحدث عن والده الثعلب في ذكرى ميلاد: أحرف مني والزمالك كان كل حياته

تحدث حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة في ذكرى ميلاد والده الراحل الثعلب الكبير حمادة إمام.



وقال حازم إمام في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك الذي يقدمه محمد أبو العلا: "سيرة والدي هي من تبقى.. والبعض يناديني باسمه.. أرى حالة من الحب والتقدير لوالدي في كل مكان أتواجد به".



وتابع الثعلب: "كنت أحضر إلى نادي الزمالك لمتابعة التدريبات ومشاهدة كل نجوم النادي.. متعة حياتي وأنا حاضرًا في نادي الزمالك حينما كنت صغيرًا مع والدي.. والأجواء التي عشناها داخل النادي لا تُنسى.. حمادة إمام كل حياته كانت نادي الزمالك".



وأردف: "حمادة إمام أفضل مني في تسجيل الأهداف.. كنت أفكر في صناعة الأهداف بشكل أكبر.. أشكر قناة الزمالك على حرصها إحياء ذكرى ميلاد حمادة إمام".

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الزمالك وفيوتشر، خاض الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي فيوتشر مرانه الختامي قبل الدخول في معسكر مغلق مساء الثلاثاء استعدادا لمواجهة الزمالك، اليوم الأربعاء على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر

وتقام مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم الأربعاء في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهد المران الختامي حالة من التفاؤل والضحك والمرح بين اللاعبين أثناء التدريب بعيدًا عن التوتر والقلق قبل مواجهة الفريق الأبيض.

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وشهد المران أيضًا حضور وليد دعبس رئيس النادي الذي حرص علي مؤامرة اللاعبين وتحفيزهم قبل مواجهة اليوم.

كما جمعه حديث مطول مع هيثم عرابي مدير التسويق والتعاقدات بالنادي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.



ترتيب الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري

يحتل الزمالك المركز العاشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 12 نقطة.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن القائمة التي ستخوض مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها اليوم الأربعاء باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

قائمة الزمالك في مواجهة فيوتشر

وتضم القائمة كلًّا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

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خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، على الدفع بسيف الجزيري لقيادة هجوم الفريق أمام فيوتشر في لقاء الغد بـالدوري الممتاز.

ويدرس الجهاز الفني اللعب برأس حربة في مباراة الغد وهناك تفكير للدفع باللاعب لقيادة هجوم الفريق أمام فيوتشر.