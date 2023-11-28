الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

تجديد الثقة في عبد المنعم الجمل رئيسا لمنطقة إفريقيا بالاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب

عبد المنعم الجمل،فيتو
عبد المنعم الجمل،فيتو

جددت اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط بالاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، الثقة في عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيسا لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط بالاتحاد.

تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

جاء ذلك خلال اجتماعها والذي تنوال الحديث عن آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل التعديات الوحشية من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد المشاركون في اجتماع منطقة إفريقيا والشرق الأوسط بالاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، أهمية الدور الذي تلعبه مصر في القضية الفلسطينية، حتى الوصول إلى هدنة إنسانية، وسط مطالبات بوقف دائم لإطلاق النار، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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وفي كلمته وجه عبد المنعم الجمل، الشكر لكل الأعضاء على تجديد الثقة فيه رئيسا لإفريقيا والشرق الأوسط بالاتحاد، مؤكدا أنه يسعى خلال الفترة المقبلة لاستكمال خطة العمل من أجل استقرار أوضاع العاملين في هذا القطاع على مستوى القارة الإفريقية والشرق الأوسط، ومواجهة كافة المشكلات التي تواجه الطبقة العاملة.

منطقة إفريقيا والشرق الأوسط بالاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب

كما وجه عبد المنعم الجمل، رئيس منطقة إفريقيا والشرق الأوسط بالاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، الشكر للمشاركين في الاجتماع على موقفهم الداعم للتحركات المصرية من أجل القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن فلسطين تمثل أمن قومي لمصر، واستقرار أوضاعها يؤدي للأمن والاستقرار في المنطقة بالكامل.

وأشار إلى أن مصر أثبتت أمام العالم في هذه الأزمة، رفضها لأي انتهاك لحقوق الفلسطينين، وفي مقدمتها رفض أي شكل من أشكال النزوح الجماعي لأهالي غزة، أو التهجير خارج بلادهم.

وتمت الموافقة خلال الاجتماع، على نقل مقر منسق منطقة أفريقيا والشرق الأوسط بالاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، من لبنان إلى القاهرة اعتبارا من العام المقبل.

كما تم التوافق على عقد مؤتمر أفريقيا والشرق الأوسط في سبتمبر المقبل ٢٠٢٤ بالقاهرة لمناقشة ما يستجد من ملفات تتعلق بعمال البناء والأخشاب على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.

 

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بالاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية عمال البناء والأخشاب

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