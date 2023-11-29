أحمد فهمي: بتعصب لما بشوف نفاق الفنانين على الفضائيات وهوصي هذا الشخص على حاجات قبل وفاتي

قال الفنان أحمد فهمي في تصريحات تلفزيونية: "أكتر حاجة ضايقتني كان زميلي بيكلمني كل يوم ولقيته بيعمل عليَّ حملات على السوشيال ميديا في عمل فني معين فاستغربته".

وتابع: "أكتر حاجة بتعصبني في البرامج النفاق اللي بيحصل من بعض الممثلين والمتاجرة بمشاعر الناس".

وأردف قائلًا: "بعيط عادي لما اتظلم في بعض الأحيان ولو هتواصل مع حد قبل ما أموت هوصي كريم أخويا على شوية حاجات ونفسي يكون موتي سهل ومحدش يعيط ويصوت ويكونوا مطمنيين أن أنا عند ربنا".

Advertisements

أحمد فهمي

وُلد أحمد فهمي في 6 نوفمبر 1980، في القاهرة وتخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وكون في فترة الجامعة مع أصدقائه فرقة عرفت باسم تمر هندي للإنتاج الفني.

وقدموا أفلامًا سخرت من الأفلام المصرية الشهيرة كان أنجحها فيلم رجال لا تعرف المستحيل ولفتت الفكرة نظر محمد حفظي الذي كان وقتها يتجه للإنتاج، وبالفعل أنتج لهم مسلسل أفيش وتشبيه، الذي كان يقدم في كل حلقة صورة ساخرة لأحد كلاسيكيات السينما المصرية. ثم أنتج لهم حفظي بعدها فيلم ورقة شفرة الذي حقق نجاحًا كبيرًا على مستوى النقد والإيرادات.

كانت انطلاقته في عالم السينما من خلال (سيناريو) فيلم كده رضا لأحمد حلمي، ثم قام بعدها بالمشاركة في كتابة وتمثيل فيلم ورقة شفرة الذي جعل وجهه معروفًا لدى الجماهير. حاز على جائزة النقاد لأفضل وجوه جديدة في العام 2008، مناصفة مع زميليه في فيلم ورقة شفرة هشام ماجد وشيكو.

زيجات أحمد فهمي

تزوج أحمد فهمي ثلاث مرات الأولى من ابنة المنتج محمد حسين رمزي "شهد"، ثم تطلقا وتزوج المرة الثانية من ابنة الفنانة ميرفت أمين والممثل حسين فهمي منه حسين فهمي وتطلقا أيضًا.

وفي 2019 احتفل الفنان أحمد فهمي بزفافه على الفنانة هنا الزاهد في أحد فنادق القاهرة الكبرى ولكن تطلقا أيضًا.