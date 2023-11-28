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ثقافة وفنون

أحمد فهمي عن فشل زيجاته السابقة وانتهائها بالطلاق: أكيد العيب فيّا

أحمد فهمي،فيتو
أحمد فهمي،فيتو

قال الفنان أحمد فهمي في تصريحات تلفزيونية: "أنا عندي مرض القلق وتوتر لا إرادي نتيجة لحاجات عشتها قبل كده وده بسبب طريقة التربية وده وصلني أن يكون عندي في المريء مشاكل صحية واتحسنت لما بدأت اروح دكتور نفسي".

الطلاق في حياة أحمد فهمي

وتابع:"أكيد في الطلاق العيب فيا لأني مش مسؤول عن عيوبها وانا بتجوز كذا مرة لأني بجرب لحد ما أوصل للنتيجة اللي انا عايزها وانا مبكونش ناوي اطلق في الرحلة بس الظروف  هي اللي بتوصلني لكده واتعلمت من الطلاق التحضر من بعد الطلاق".

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أحمد فهمي

وُلد أحمد فهمي في 6 نوفمبر 1980، في القاهرة وتخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وكون في فترة الجامعة مع أصدقائه فرقة عرفت باسم تمر هندي للإنتاج الفني. 

وقدموا أفلامًا سخرت من الأفلام المصرية الشهيرة كان أنجحها فيلم رجال لا تعرف المستحيل ولفتت الفكرة نظر محمد حفظي الذي كان وقتها يتجه للإنتاج، وبالفعل أنتج لهم مسلسل أفيش وتشبيه، الذي كان يقدم في كل حلقة صورة ساخرة لأحد كلاسيكيات السينما المصرية. ثم أنتج لهم حفظي بعدها فيلم ورقة شفرة الذي حقق نجاحًا كبيرًا على مستوى النقد والإيرادات.

 كانت إنطلاقته في عالم السينما من خلال (سيناريو) فيلم كده رضا لأحمد حلمي، ثم قام بعدها بالمشاركة في كتابة وتمثيل فيلم ورقة شفرة الذي جعل وجهه معروفًا لدى الجماهير. حاز على جائزة النقاد لأفضل وجوه جديدة في العام 2008، مناصفة مع زميليه في فيلم ورقة شفرة هشام ماجد وشيكو

 

زيجات أحمد فهمي

تزوج أحمد فهمي ثلاث مرات الاولي من ابنة المنتج محمد حسين رمزي " شهد "، ثم تطلقا وتزوج المرة الثانية من ابنة الفنانة ميرفت أمين والممثل حسين فهمي منه حسين فهمي وتطلقا أيضا

وفي 2019 احتفل الفنان أحمد فهمي بزفافه على الفنانة هنا الزاهد في أحد فنادق القاهرة الكبرى ولكن تطلقا أيضا.

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السينما المصرية الفنان أحمد فهمي الفنانة هنا الزاهد هشام ماجد وشيكو هشام ماجد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

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