الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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محافظات

اجتماع تحضيري لصحة البحيرة للاستعداد للانتخابات الرئاسية

اجتماع تحضيري لصحة
اجتماع تحضيري لصحة البحيرة،فيتو

أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، على رفع درجة الإستعداد القصوى لتجهيز المقار الإنتخابية، وتفعيل غرف عمليات لمتابعة سير العملية الإنتخابية والتأهب لمواجهة أي طارئ والتنسيق مع كافة الجهات لمتابعة إجراءات تعقيم المقار الانتخابية، ورفع درجة الإستعداد القصوى بالمستشفيات والتأكد من توافر مخزون استراتيجي من الأدوية، والتنسيق مع هيئة الإسعاف للدفع بسيارات الإسعاف المجهزة على الطرق والمحاور الرئيسية ومناطق التجمعات، كذلك تواجد العيادات المتنقلة المجهزة لأي طوارئ. 

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أشار وكيل الوزارة، أنه سيتم انعقاد لجنة الأزمات بديوان عام المديرية لمتابعة خطة التأمين الطبي لأي طوارئ خلال فترة إجراء الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنه سيتم التواصل على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية بكافة الإدارات الصحية والمستشفيات لمتابعة العملية الإنتخابية أولا بأول، والتنسيق بين كافة الجهات لنجاح وانتظام سير عملية الاقتراع.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة اجتماعًا تحضيريًا للإستعداد للانتخابات الرئاسية القادمة بمحافظة البحيرة، حيث أكد على أهمية المشاركة بالرأي وبحرية في الاستحقاق الدستوري القادم وانتخاب رئيس لجمهورية مصر العربية،وأهمية الظهور بالمظهر المشرف واللائق خلال هذا الحدث الذي تنتظره مصر والعالم، وأن يكون الجميع على قدر المسئولية والإيجابية من أجل مصرنا الحبيبة.

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البحيرة صحة انتخابات الرئاسية دمنهور

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