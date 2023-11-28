صور جديدة لمنة فضالي من كواليس مسرحية "صوابع زينب"

منة فضالي، نشرت الفنانة منة فضالي صورا جديدة من كواليس مسرحية “صوابع زينب” التي تعرض في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتفاعل مع الصور عدد من متابعيها على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

قصة مسرحية صوابع زينب

وتدور قصة مسرحية صوابع زينب حول سيدة بهذا الاسم أم لثلاث بنات، هم سندس وداليا ونانسي يعيشون معًا في أحد الأحياء الشعبية وتدور أهداف زينب في الحياة حول زواج بناتها وتأمين حياتهم بعد وفاة والدهم. إلا أنها تواجه صعوبات مع شخصيات بناتها المختلفة وهو ما يجعل من الصعب سيطرتها عليهم، ليبدأ المعلم عنتر الذي يحبها ويريد الزواج منها في التقرب منها تدريجيًا فتقرر زينب أن تستغل عنتر في خطة لتربية بناتها وترويضهم وسط إطار كوميدي طريف.

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أبطال مسرحية صوابع زينب

ويشارك في بطولة مسرحية صوابع زينب كل من هالة صدقي عمرو عبد الجليل، منة فضالي، محمد ثروت، محمد رضوان.

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