هالة صدقي ومنة فضالي يروجان لمسرحيتهما في موسم الرياض

عقب ظهورهن سويا بموسم رمضان المنصرم من خلال مسلسل “جعفر العمدة” تستعد كلا من الفنانة الكبيرة هالة صدقي والفنانة منة فضالي للمشاركة معا من جديد ولكن هذه المرة من خلال خشبة المسرح، إذ يقدمن معا مسرحية تحمل اسم “صوابع زينب” رفقة الفنان عمرو عبد الجليل، والتى من المقرر عرضها ضمن فعاليات الدورة الرابعة من موسم الرياض الترفيهي.



وروجا الثنائي إلى مسرحيتهن “صوابع زينب” والتي شارك فيها إلى جانب كل من هالة صدقي، عمرو عبد الجليل، محمد ثروت وغيرهم نخبة من النجوم، وذلك على مسرح جلوبل ابتداء من يوم 16 إلى 20 نوفمبر بتوقيع المخرج إسلام إمام.



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مسرحية صوابع زينب

وكان المستشار تركي آل الشيخ روج لـ مسرحية صوابع زينب المقرر عرضها الفترة القادمة بموسم الرياض حيث يشارك بالمسرحية عدد من النجوم الذين يشاركون بموسم الرياض لأول مرة ومنهم الفنانة هالة صدقي.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه على موقع إنستجرام، بوستر المسرحية وكتب: مسرحية صوابع زينب...مسرحية كوميدية عرضها ألمع فنانين الكوميديا في المسرح العالمي في بوليفارد سيتي.

قصة مسرحية صوابع زينب

وتدور قصة مسرحية صوابع زينب حول سيدة بهذا الاسم أم لثلاث بنات، هم سندس وداليا ونانسي يعيشون معًا في أحد الأحياء الشعبية وتدور أهداف زينب في الحياة حول زواج بناتها وتأمين حياتهم بعد وفاة والدهم. إلا أنها تواجه صعوبات مع شخصيات بناتها المختلفة وهو ما يجعل من الصعب سيطرتها عليهم، ليبدأ المعلم عنتر الذي يحبها ويريد الزواج منها في التقرب منها تدريجيًا فتقرر زينب أن تستغل عنتر في خطة لتربية بناتها وترويضهم وسط إطار كوميدي طريف.

أبطال مسرحية صوابع زينب

ويشارك في بطولة مسرحية صوابع زينب كل من هالة صدقي عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، محمد رضوان.

أسعار التذاكر

وتم طرح أسعار التذاكر وهي مكونة من 4 فئات الأعلى سعرا تبلغ قيمتها 950 ريال سعودي أي ما يوازي 7800 جنيه مصري، أما الفئة الثانية فهي 800 ريال سعودي (6600 جنيه مصري)، والفئة الثالثة 770 ريال اي ما يعادل 6300 جنيه مصري أما الفئة الأخيرة فهي 650 ريال سعودي (5300 جنيه مصري).