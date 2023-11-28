موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد الفوز على الإسماعيلي وتصدر قمة الدوري

يستعد فريق بيراميدز بقيادة البرتغالي باتشيكو لمباراته المقبلة بدوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الإسماعيلي وتصدر قمة جدول الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز القادمة

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره نواذيبو يوم ٢ ديسمبر المقبل في نواكشوط ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز يفوز علي الإسماعيلي

الدوري المصري، خطف فريق بيراميدز فوزا ثمينا من فريق الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، باستاد الدفاع الجوي بافتتاح مباريات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.



أحرز هدف الإسماعيلي اللاعب ياو أنور في الدقيقة 17 من المباراة، وتعادل عبد الله السعيد لبيراميدز من ضربة جزاء في الدقيقة 66.

وأحرز فاخري لاكاي هدف بيراميدز الثاني في الدقيقة 85.

أحداث المباراة

جاء اللقاء مثيرا من كلا الفريقين وأضاع كلاهما عددا كبيرا من الأهداف خلال شوطي اللقاء.

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وأرسل عبد الله السعيد كرة طويلة خلف الدفاع تسلمها يوسف أسامة نبيه وسدد من فوق الحارس "لوب" مرت أعلى العارضة.

وتوغل ياو أنور داخل منطقة الجزاء وسدد بباطن القدم ولكن الحارس أحمد الشناوي تصدى لها ببراعة.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء ضد محمد هاشم بعد عرقلته لفيستون مايلي في الدقيقة 39، كما تم إنذار الجهاز الفني للإسماعيلي في الدقيقة 41.

وتعرض بلاتي توريه لاعب بيراميدز للطرد في الدقيقة 90 من المباراة نتيجة عرقلة.

ترتيب بيراميدز والإسماعيلي بالدوري

ويحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة، بينما يمتلك الإسماعيلي 4 نقاط في المركز الرابع عشر.

وانتهت إدارة نادي بيراميدز من الترتيبات الخاصة برحلتي الفريق إلى موريتانيا وجنوب أفريقيا، استعدادا لخوض مباراتي نواذيبو وصن داونز، في إطار الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشكل رسمي يوم ٢ ديسمبر المقبل موعدا لمباراة نواذيبو وبيراميدز في نواكشوط، بينما حدد يوم ٩ ديسمبر موعدا لمباراة صن داونز وبيراميدز في بريتوريا.

وبسبب ضيق الوقت بين المباراتين وخوفا من تعرض اللاعبين وأفراد البعثة للإرهاق والإجهاد، ولعدم وجود إمكانية العودة إلى القاهرة بين المباراتين نظرا لطول ساعات الطيران من شمال شرق القارة لغربها ثم لجنوبها، وبعد قرار رابطة الأندية بتأجيل مباراة الجونة بين المباراتين، فقد قررت إدارة بيراميدز حجز طائرة خاصة وإنهاء كافة الترتيبات بشأنها، للسفر إلى موريتانيا ثم السفر مباشرة من نواكشوط عقب مواجهة نواذيبو إلى جنوب أفريقيا دون العودة للقاهرة لخوض لقاء الجولة الثالثة.