أحمد فهمي: طلاق أهلي أثر عليا ومتخربش البيت في الطلاق كلمة جاهلة 

قال الفنان أحمد فهمي في تصريحات تلفزيونية:"انا بني ادم مش متطلع وده اللي بيحسسني اني قوي او مش عايز حاجة من حد واكتر مكان بحبه وارتحله في سيناء ومتطلباتي قليلة جدا"

كريم وأحمد فهمي

وتحدث عن أخيه قائلا: "كريم يتعامل على اني بعمل مشاكل وهو دايما الدكتور وكان بيتخانق في مكان والبوليس جه فلقيته بيتكلم في التلفون وراح يشتغل ويصور وقالي احمد اتصرف انت وهو طيب وشيك جدا".

وتابع أحمد فهمي: "طلاق اهلي أثر عليا وخلاني احسب كل حاجة بالعقل وكلمة متخربش البيت في الطلاق هي كلمة جاهلة لان ممكن صلاح البيت في الانفصال"

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أحمد فهمي

وُلد أحمد فهمي في 6 نوفمبر 1980، في القاهرة وتخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وكون في فترة الجامعة مع أصدقائه فرقة عرفت باسم تمر هندي للإنتاج الفني.

وقدموا أفلامًا سخرت من الأفلام المصرية الشهيرة كان أنجحها فيلم رجال لا تعرف المستحيل ولفتت الفكرة نظر محمد حفظي الذي كان وقتها يتجه للإنتاج، وبالفعل أنتج لهم مسلسل أفيش وتشبيه، الذي كان يقدم في كل حلقة صورة ساخرة لأحد كلاسيكيات السينما المصرية. ثم أنتج لهم حفظي بعدها فيلم ورقة شفرة الذي حقق نجاحًا كبيرًا على مستوى النقد والإيرادات.

كانت إنطلاقته في عالم السينما من خلال (سيناريو) فيلم كده رضا لأحمد حلمي، ثم قام بعدها بالمشاركة في كتابة وتمثيل فيلم ورقة شفرة الذي جعل وجهه معروفًا لدى الجماهير. حاز على جائزة النقاد لأفضل وجوه جديدة في العام 2008، مناصفة مع زميليه في فيلم ورقة شفرة هشام ماجد وشيكو

زيجات أحمد فهمي

تزوج أحمد فهمي ثلاث مرات الاولي من ابنة المنتج محمد حسين رمزي " شهد "، ثم تطلقا وتزوج المرة الثانية من ابنة الفنانة ميرفت أمين والممثل حسين فهمي منه حسين فهمي وتطلقا أيضا

وفي 2019 احتفل الفنان أحمد فهمي بزفافه على الفنانة هنا الزاهد في أحد فنادق القاهرة الكبرى ولكن تطلقا أيضا.