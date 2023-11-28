أخبار الاقتصاد اليوم: 25 % زيادة سنوية في أسعار الذهب.. وأسباب صعود مؤشر الشركات الصغيرة على حساب EGX30

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، نشرتها بوابة "فيتو" نرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد.

25 % زيادة فى أسعار المعدن الأصفر سنويا

أكد الدكتور وصفى واصف، رئيس شعبة الذهب السابق بالغرفة التجارية ومستشار رئيس شعبة الذهب والتعدين باتحاد الصناعات، أن الذهب هو الاستثمار الأفضل فى الفترة الحالية.

وأوضح" مستشار شعبة الذهب والتعدين" جاء ذلك على هامش فاعليات معرض نبيو للذهب والمجوهرات فى نسخته الثالثة التي أقيمت على مدار ثلاث أيام واختتمت فعالياتها اليوم الثلاثاء، أن الذهب يحقق مكاسب وزيادة سنوية بنسبة 25% تقريبا كل عام، وليس هناك استثمار يحقق أرباحا ومكاسب مثل هذه النسبة.

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وحول إمكانية استمرار الزيادة بهذه الطريقة فقد أكد مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات أنه يتمنى أن يحدث الاستقرار على كافة المستويات والقطاعات الاقتصادية سواء للعملة اأو الذهب.

وأوضح رئيس الشعبة، أن المعدن الأصفر من أفضل أنواع الاستثمار الحالية حتى مع التوسع فى طرح الشهادات البنكية.

خبير أسواق مال يكشف سبب صعود مؤشر الشركات الصغيرة على حساب EGX30

قال محمد عبدالحليم خبير أسواق المال لــ “فيتو”: المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يستهدف مستوى الـ 25700 – 26000 نقطة على المدى القصير، مشيرا إلى وجود قوة شرائية قوية واضحة فى مؤشر الشركات الصغيرة اليوم بحركة التعاملات.

وأضاف عبدالحليم قائلا: من المهم المراقبة المستمرة لمستوى الـ 23300 نقطة والذي حال اختباره والثبات أدناه يعتبر مستوى إيقاف للمتاجرات، مشيرا الى صعود ايجى اكس 70 جاء على حساب ايجى إكس 30 بحركة تعاملات اليوم.

بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة للتمكين الاقتصادي

في إطار الدور الرائد لبنك مصر في مجال الشمول المالي وقع محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة يوم الإثنين الموافق 27 نوفمبر 2023، بروتوكول تعاون لتمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز الشمول المالي للمرأة المصرية، بحضور عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر وهند فهمي رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، والأستاذ ماجد عبد الله -رئيس قطاع الفروع ببنك مصر ولفيف من قيادات بنك مصر والمجلس القومي للمرأة.

سعر السكر اليوم الثلاثاء

تشهد أسعار السكر ارتفاعًا مستمرا في السوق المحلي، الأمر الذي جعل المستهلكين يجدون صعوبة في الحصول عليه بالسعر المعتاد والذي كان يتراوح ما بين 27 إلى 30 جنيهًا.

ويعد السكر أحد السلع التي تشهد ارتفاعًا مستمرًّا بالسوق حيث يتراوح سعر السكر ما بين 40 إلى 45 جنيها للكيلو، وذلك حسب المنطقة.

طريقة حفظ الملفات الهامة بباسورد مخصص بحاسبات نظام ويندوز

يرغب العديد من مستخدمي أجهزة الحاسب العاملة بنظام ويندوز، فى حفظ وتشفير الملفات الهامة على حاسبات نظام ويندوز بباسورد، خاصة إذا كان جهاز الكمبيوتر مشتركا وخلال السطور التالية نستعرض طريقة تشفير الملفات لمستخدمي نظام ويندوز.

- يجب العلم أن هناك أكثر من طريقة للتشفير فبالنسبة لمستندات مايكروسوفت أوفيس على أجهزة ويندوز فهي تتم بإضافة كلمة المرور أما بالنسبة للملفات والمجلدات فتتم باستخدام نظام تشفير الملفات EFS المضمن في

ويندوز

10 الذي يتيح تشفير أي نوع من الملفات والمستندات بالإضافة إلى المجلدات بأكملها كما يسمح نظام تشفير الملفات EFS بتطبيق التشفير على الملفات أو المجلدات مع إمكانية تحريرها أو تعديلها وعدم إحداث أي تغيير في طريقة الوصول إلى الملفات.

- عند تشفير المستندات يتم في البداية فتح أي مستند في حزمة مايكروسوفت أوفيس والنقر على علامة التبويب ملف في أعلى الجهة اليسرى من الشاشة والتمرير لأسفل وانقر على خيار معلومات والنقر على خيار حماية المستند في الجهة اليسرى من الشاشة.

- تحديد خيار تشفير بكلمة مرور من القائمة المنبثقة وإدخال كلمة مرور للمستند ثم إعادة إدخال كلمة المرور نفسها مرة أخرى ثم النقر على خيار موافق.

- يجب العلم أنه إذا تم فقدان كلمات مرور التشفير فلن يتم استعادتها مرة أخرى.

- النقر بزر الماوس الأيمن على الملف أو المجلد المراد تشفيره ثم النقر على خيار خصائص في أسفل القائمة وفي النافذة التي تظهر، ضمن تبويب عام النقر على خيار خيارات متقدمة وبعد ظهور النافذة المنبثقة الثانية يتم تحديد خيار تشفير المحتويات لتأمين البيانات والضغط على خيار موافق ومن ثم الضغط على خيار تطبيق ويمكن في النافذة التي تظهر اختيار تشفير مجلد فقط أو تشفير كافة المجلدات الفرعية وبعد تحديد الخيار الضغط على خيار موافق.

- التأكد من النقر على الرسالة المنبثقة التي تذكر الاحتفاظ بنسخة احتياطية من مفتاح تشفير الملف فإذا لم يتم بالضغط على الرسالة المنبثقة، فيجب إعادة تشغيل الحاسب والبدء في تشفير الملف مرة أخرى.

ويعود تاريخ نسخ ويندوز إلى سبتمبر 1981، عندما صمم تشيس بيشوب أول نموذج لِجهاز إلكتروني وبَدء مشروع «مدير الواجهة» وتم الإعلان عنه في نوفمبر 1983 بعد أبل ليزا ولكن قبل ماكنتوش تحت اسم «ويندوز»، ولكن ويندوز 1.0 لم يصدر حتى نوفمبر 1985 وكان ويندوز 1.0 يفتقد للتميز في الأداء الوظيفي، وقد حقق شعبية قليلة مقارنة بنظام تشغيل أبل، لم يكن ويندوز 1.0 نظام تشغيل مكتمل نسبيا إنما كان امتداد لمايكروسوفت دوس.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 28-11-2023

شهد سعر الريال السعودي حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023، بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي والبنوك المصرية.

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.