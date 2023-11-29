الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29- 11- 2023

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء وفقا لآخر تحديث لها داخل الأسواق المحلية.

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3211 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2810 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2409 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 14 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1873جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 22480 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم، فيتو

 

افتتاح معرض نيبو للذهب والمجوهرات

وافتتح وزيرا التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة المعرض الدولي الثالث للذهب والمجوهرات " نبيو " والمقرر استمراره على مدار ثلاثة أيام، وذلك يوم الأحد الماضى
وشهد المصيلحى، خلال المعرض إطلاق أول ماكينة "ATM" لسحب سبائك ذهبية للمواطنين 

Advertisements


وقال إن هذه الخطوة تدعم سياسات التحول الرقمي والشمول المالي من خلال إطلاق خدمة بيع السبائك الذهبية عن طريق ATM لافتا إلى أنها ستقدم تجربة أفضل للعملاء. 


كشف المصيلحي عن زيادة عدد المشتركين في معرض الذهب ليصل إلي 50 شركة محلية وأجنبية وممثلين لدول ألمانيا والإمارات والصين وتركيا وإيطاليا وهناك مشترين أجانب من 18 دولة يصل عددهم إلى 110 مشترين.

 

معرض الذهب

 وأضاف، أن معرض الذهب أصبح له مكانة كبيرة بين المعارض الدولية المتخصصة، وهناك منتجات بها طابع تراثي وتاريخي تتميز بأعلى جودة للصناعة المصرية لإعادة مصر إلى موقعها المتميز بين مصاف كبار المصنعين.


وأشار وزير التموين أن هناك مساع لوضع مصر على خريطة التصدير للذهب لدول الخليج وإيطاليا وأفريقيا وستأخذ مصر مكانتها الدولية في هذه الصناعة، مشيرًا إلى التطور الكبير في صناعة الذهب والمجوهرات وهناك استخدام للتكنولوجيا الحديثة والذهب متوفر في الأسواق كما تم صدور قرار يسمح بدخول الذهب بدون جمارك.


ومن جانبه، قال هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والنسخة الحالية منعقدة تحت الرعاية الكريمة لمعالي دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية ومصلحة الدمغة والموازين.

 

 مشاركة 50 من كبار مؤسسات إنتاج وتداول الذهب

وأوضح ميلاد أن مساحة العرض لنبيو قد تضاعفت علي مدار دوراته الثلاث، حيث تبلغ مساحة العرض للنسخة الحالية مساحة  8000 متر مربع مقارنة بمساحة عرض 3000 متر مربع في دورته الأولى، وتشهد النسخة الحالية مشاركة حوالي 50 من كبار مؤسسات إنتاج – تجارة - تداول الذهب وماكينات التصنيع  لكافة العمليات الانتاجية ومنتجات المشروعات المغذية لتجارة الذهب بالاضافة الي عارضين دوليين من دول ( الإمارات العربية المتحدة – إيطاليا – ألمانيا – تركيا – الصين).


وتشمل أجنحة  للمصنعين المحليين والدوليين بالإضافة إلى جناح خاص لعرض أعمال شباب المصممين المصريين لعرض التصميمات المصرية علي المصنعين الدوليين والمحليين ودعم ظهور تلك الأعمال الإبداعية المصرية للأسواق العالمية مجانا للمساهمة في دعم رواد الأعمال من المصممين.


وأشار إلى أن المعرض هذا العام يشهد تسهيلات اجرائية لضم وتسجيل كل أصحاب مشروعات إنتاج وتداول الذهب للشعبة العامة لتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي ومحاولة إنهاء ظاهرة الاقتصاد الموازي في قطاع تداول الذهب.
 

منتجات المشغولات الذهبية المصرية

وأضاف أن نبيو له أهمية خاصة للمنتج المصري يتيح عرض منتجات المشغولات الذهبية المصرية على كبار تجارة وتداول الذهب بالأسواق العربية والأفريقية والعالمية لتنمية صادرات المشغولات الذهبية المصرية للأسواق العالمية.


كما يساهم في تقديم أحدث الوسائل الدولية وإتاحة أحدث تكنولوجيات الإنتاج والتداول العالمية أمام المنتج المصري لتحسين جودة الإنتاج المحلية للمنافسة بالأسواق العالمية، بالإضافة إلى العمل علي تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة الذهب والمشغولات الذهبية تزامنا مجهودات الدولة المصرية في توسيع قاعدة الاكتشافات الجيولوجية لمصادر خام الذهب ومشروع المثلث الذهبي ومدينة الذهب، وتهيئة الأسواق المحلية بالتطور التقني والإنتاجي اللازم للتعامل مع تلك التطورات.


شهد الافتتاح وزيري التموين والتجارة والصناعة ومحافظ القاهرة ورئيس مصلحة الجمارك ورئيس مصلحة الدمغة والموازين، ورئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وأعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

 

اسعار الذهب اليوم الاربعاء اسعار الذهب اليوم افتتاح معرض نيبو للذهب الاتحاد العام للغرف

الأكثر قراءة

مأزق بايدن، لماذا يجب أن تنتهي حرب غزة قبل نهاية العام؟

توفي ولم يشعر به أحد، قصة العثور على جثة أربعيني "متعفنة" في الشرقية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29- 11- 2023

اليوم، بدء مراجعة مسوغات التعيين للمعلمين الفائزين بمسابقة 30 ألف معلم بالجيزة

أثار علاقتها مع أهلها، ماذا قال أحمد فهمي عن هنا الزاهد بعد طلاقهما

متى تصاب النساء بمتلازمة تكيس المبايض، وما أعراضها؟

وفاة الملياردير الأمريكي تشارلي مونجر عن 99 عاما

خريطة القرآن المجود اليوم الأربعاء بإذاعة القرآن الكريم

Advertisements

منوعات

المزيد

وفاة الملياردير الأمريكي تشارلي مونجر عن 99 عاما

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 29-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

كلبة تخطف الأنظار في الدفعة الخامسة من تبادل الأسرى بغزة، ما قصتها؟ (فيديو)

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 29-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في ختام التعاملات

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 28-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 28-11-2023

الجنيه يوقف زحف سعر اليوان الصيني ويمنعه من تحقيق مكاسب في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

التغذية الجيدة وعلاج القشرة.. 8 خطوات للتخلص من مشاكل الشعر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 29 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 29 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 29 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية