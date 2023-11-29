أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29- 11- 2023

ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء وفقا لآخر تحديث لها داخل الأسواق المحلية.

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3211 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2810 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2409 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1873جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 22480 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم، فيتو

افتتاح معرض نيبو للذهب والمجوهرات

وافتتح وزيرا التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة المعرض الدولي الثالث للذهب والمجوهرات " نبيو " والمقرر استمراره على مدار ثلاثة أيام، وذلك يوم الأحد الماضى

وشهد المصيلحى، خلال المعرض إطلاق أول ماكينة "ATM" لسحب سبائك ذهبية للمواطنين

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وقال إن هذه الخطوة تدعم سياسات التحول الرقمي والشمول المالي من خلال إطلاق خدمة بيع السبائك الذهبية عن طريق ATM لافتا إلى أنها ستقدم تجربة أفضل للعملاء.



كشف المصيلحي عن زيادة عدد المشتركين في معرض الذهب ليصل إلي 50 شركة محلية وأجنبية وممثلين لدول ألمانيا والإمارات والصين وتركيا وإيطاليا وهناك مشترين أجانب من 18 دولة يصل عددهم إلى 110 مشترين.

معرض الذهب

وأضاف، أن معرض الذهب أصبح له مكانة كبيرة بين المعارض الدولية المتخصصة، وهناك منتجات بها طابع تراثي وتاريخي تتميز بأعلى جودة للصناعة المصرية لإعادة مصر إلى موقعها المتميز بين مصاف كبار المصنعين.



وأشار وزير التموين أن هناك مساع لوضع مصر على خريطة التصدير للذهب لدول الخليج وإيطاليا وأفريقيا وستأخذ مصر مكانتها الدولية في هذه الصناعة، مشيرًا إلى التطور الكبير في صناعة الذهب والمجوهرات وهناك استخدام للتكنولوجيا الحديثة والذهب متوفر في الأسواق كما تم صدور قرار يسمح بدخول الذهب بدون جمارك.



ومن جانبه، قال هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والنسخة الحالية منعقدة تحت الرعاية الكريمة لمعالي دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية ومصلحة الدمغة والموازين.

مشاركة 50 من كبار مؤسسات إنتاج وتداول الذهب

وأوضح ميلاد أن مساحة العرض لنبيو قد تضاعفت علي مدار دوراته الثلاث، حيث تبلغ مساحة العرض للنسخة الحالية مساحة 8000 متر مربع مقارنة بمساحة عرض 3000 متر مربع في دورته الأولى، وتشهد النسخة الحالية مشاركة حوالي 50 من كبار مؤسسات إنتاج – تجارة - تداول الذهب وماكينات التصنيع لكافة العمليات الانتاجية ومنتجات المشروعات المغذية لتجارة الذهب بالاضافة الي عارضين دوليين من دول ( الإمارات العربية المتحدة – إيطاليا – ألمانيا – تركيا – الصين).



وتشمل أجنحة للمصنعين المحليين والدوليين بالإضافة إلى جناح خاص لعرض أعمال شباب المصممين المصريين لعرض التصميمات المصرية علي المصنعين الدوليين والمحليين ودعم ظهور تلك الأعمال الإبداعية المصرية للأسواق العالمية مجانا للمساهمة في دعم رواد الأعمال من المصممين.



وأشار إلى أن المعرض هذا العام يشهد تسهيلات اجرائية لضم وتسجيل كل أصحاب مشروعات إنتاج وتداول الذهب للشعبة العامة لتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي ومحاولة إنهاء ظاهرة الاقتصاد الموازي في قطاع تداول الذهب.



منتجات المشغولات الذهبية المصرية

وأضاف أن نبيو له أهمية خاصة للمنتج المصري يتيح عرض منتجات المشغولات الذهبية المصرية على كبار تجارة وتداول الذهب بالأسواق العربية والأفريقية والعالمية لتنمية صادرات المشغولات الذهبية المصرية للأسواق العالمية.



كما يساهم في تقديم أحدث الوسائل الدولية وإتاحة أحدث تكنولوجيات الإنتاج والتداول العالمية أمام المنتج المصري لتحسين جودة الإنتاج المحلية للمنافسة بالأسواق العالمية، بالإضافة إلى العمل علي تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة الذهب والمشغولات الذهبية تزامنا مجهودات الدولة المصرية في توسيع قاعدة الاكتشافات الجيولوجية لمصادر خام الذهب ومشروع المثلث الذهبي ومدينة الذهب، وتهيئة الأسواق المحلية بالتطور التقني والإنتاجي اللازم للتعامل مع تلك التطورات.



شهد الافتتاح وزيري التموين والتجارة والصناعة ومحافظ القاهرة ورئيس مصلحة الجمارك ورئيس مصلحة الدمغة والموازين، ورئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وأعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب.

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