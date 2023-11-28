الدوري الممتاز، دوكو دودو يتوج بجائزة رجل مباراة الأهلي وسموحة

الدوري الممتاز، توج البنيني دوكو دودو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي ضد سموحة، التي إنتهت قبل قليل على ملعب المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وعقب انتهاء المباراة قام ممثل رابطة الأندية المحترفة، بتسليم لاعب سموحة جائزة رجل المباراة.

الأهلي يتعادل سلبيا مع سموحة

سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في فخ التعادل السلبي أمام نظيره سموحة، ليستمر التعادل السلبي بين الفريقين بعد مرور 60 دقيقة من المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

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وفرض الأهلي سيطرته على مجريات الأمور وكان له الاستحواذ على أغلب فترات الدقائق الأولى من مباراة الأهلي وسموحة، دون خطورة حقيقية على المرمى.

وفي الدقيقة السادسة أرسل محمد مجدي أفشة كرة عرضية أرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء قابلها كريم فؤاد بتسديدة ولكن كرته اصطدمت في الدفاع.



وفي الدقيقة 12، أطلق حسين فيصل لاعب سموحة تسديدة من خارج منطقة الجزاء ولكن محمد الشناوي حارس الأهلي تصدى لها بثبات.

وفي الدقيقة 22، مرر أفشة كرة إلى إمام عاشور داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة يسارية ولكن كرته علت العارضة.

مباراة الأهلي وسموحة، فيتو

وفي الدقيقة 25، أرسل حسين الشحات عرضية مميزة من الجبهة اليسرى وأبعدها دفاع سموحة قبل تدخل كريم فؤاد أمام المرمى.

وفي الدقيقة 35، أطلق محمد مجدي أفشة تصويبة قوية مرت فوق العارضة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، أرسل علي معلول تمريرة بينية لداخل منطقة الجزاء وسددها صلاح محسن من لمسة واحدة ولكن تصدى لها الهاني سليمان بقدمه.

بعدها كاد لحسن دحدوح لاعب سموحة يهز شباك الأهلي بعدما استلم الكرة خلف مدافعي الأحمر وتوغل داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة ولكن مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

وفي الدقائق الأخير، كاد المهاجم الشاب محمد زعلوك يحرز هدف التقدم للأهلي، بعدما سبق دفاعات سموحة واستغل عرضية مميزة من التونسي علي معلول، إلا أن الكرة الرأسية مرت بجوار القائم.

تشكيل النادي الأهلي أمام سموحة

وجاء تشكيل الأهلي أمام سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، معلول

خط الوسط: مروان، أفشة، إمام عاشور

خط الهجوم: الشحات، كريم فؤاد ، صلاح محسن

تشكيل سموحة أمام الأهلي في الدوري المصري

فيما جاء تشكيل سموحة على النحو التالي: "الهاني سليمان، أحمد حكم، ميدو مصطفى، طارق علاء، محمود وحيد، إسلام جابر، دوكو دودو، عمرو قلاوة، أحمد خالد، حسين فيصل، حسام حسن".

وتواجد على مقاعد البدلاء كلا من محمود أشرف، شريف رضا، محمود حليمو، أبو بكر ليادي، حمدي علاء، مصطفى البدري،، محمد سعيد، لحسن دهدوه، فادي فريد".

ترتيب الأهلي وسموحة في جدول الدوري المصري

بتلك النتيجة يفقد الأهلي نقطتين في صراع بطولة الدوري الممتاز، ليتراجع إلى المركز الثاني برصيد 14 نقطة من 6 مباريات، وبفارق نقطتين خلف بيراميدز المتصدر برصيد 16 نقطة، فيما رفع سموحة رصيده إلى 9 نقاط.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسموحة

أدار مباراة الأهلي وسموحة طاقم تحكيم مكون من حكم الساحة محمد عادل ويوسف البساطي “مساعد أول”، وخالد حسام طه “مساعد ثاني”، حكم رابع إبراهيم محمد ومحمد الحنفي “حكم فيديو” ومحمود أبو الرجال “مساعد حكم فيديو”.