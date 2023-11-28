الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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محافظات

تعليم الوادي الجديد ينفذ نموذج محاكاة يضاهي الانتخابات بباريس التعليمية

نموذج محاكاة للانتخابات
نموذج محاكاة للانتخابات الرئاسية، ڤيتو

شهدت إدارة باريس التعليمية بمديرية التربية والتعليم فى محافظة الوادي الجديد، نشاطا ملحوظا مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي فى إطار توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم، وحنان مجدي نائب المحافظ، بتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب فى المؤسسات التعليمية، وكذا فى ظل أن البناء يبدأ من القاعدة فى أطر وأفكار وجب أن تكون خارج الصندوق لجذب تلك الفئة العمرية.   

ومن جانبه أشاد المهندس سيد عبد العزيز مدير عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، بتنفيذ نموذج محاكاة يضاهى واقع الاستحقاقات الدستورية  لتعزيز المشاركة السياسية للعاملين وطلاب باريس التعليمية بالتزامن مع قرب انطلاق  الانتخابات الرئاسية مصر 2024 " بحضور مدير ووكيل  إدارة باريس التعليمية.

 

وأكدت سيد، أن طلاب مدارس إدارة باريس التعليمية، قدموا نموذجا للمحاكاة مبهرا وغير مسبوق، وقاموا بتجسيد مشهدا انتخابيا يضاهي واقع الاستحقاقات الدستورية بكل تفاصيله، لافتة إلى أن هذا المشهد يسهم بشكل فعال في بناء شخصية المواطن المصري وفقا لرؤية مصر 2030.

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وأشار مدير تعليم الوادي الجديد، إلى أن مشاركة الطلاب في هذا الحدث ترسخ وتعزز انتماءهم وولاءهم للوطن منذ نعومة أظافرهم وتعودهم على ممارسة حقوقهم كمواطنين فيما بعد تحت مظلة الإطار الشرعي الذي يكفله الدستور والقانون،ض موجهة الشكر والتقدير لكل القائمين على هذا الحدث الفريد.

كما وجه مدير تعليم الوادي الجديد، بضرورة نشر الوعي والتثقيف لدى العاملين بالحقل التعليمى وطلاب المدارس حول ما تمثله  الانتخابات إرادة، وحرية الرأى والديمقراطية   ويعكس أمام العالم مكانة  الشعب المصري كنموذج  يحتذى به أمام الشعوب.

يأتى ذلك من منطلق الحرص على تعزيز روح  الولاء والانتماء  للوطن فى نفوس النشء خاصة في إطار التحديات التي تواجهها الدولة المصرية.

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