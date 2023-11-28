الأهلي يفشل في هز شباك سموحة بعد 60 دقيقة (صور)

واصل النادي الأهلي، مسلسل إهدار الفرص السهلة، ليستمر التعادل السلبي بين الفريقين بعد مرور 60 دقيقة من المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وفرض الأهلي سيطرته على مجريات الأمور، وكان له الاستحواذ على أغلب فترات الدقائق الأولى من مباراة الأهلي وسموحة، دون خطورة حقيقية على المرمى.

مباراة الأهلي وسموحة، فيتو

وفي الدقيقة السادسة أرسل محمد مجدي أفشة كرة عرضية أرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء قابلها كريم فؤاد بتسديدة ولكن كرته اصطدمت في الدفاع.

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مباراة الأهلي وسموحة، فيتو

وفي الدقيقة 12، أطلق حسين فيصل لاعب سموحة تسديدة من خارج منطقة الجزاء ولكن محمد الشناوي حارس الأهلي تصدى لها بثبات.

مباراة الأهلي وسموحة، فيتو

وفي الدقيقة 22، مرر أفشة كرة إلى إمام عاشور داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة يسارية ولكن كرته علت العارضة.

مباراة الأهلي وسموحة، فيتو

وفي الدقيقة 25، أرسل حسين الشحات عرضية مميزة من الجبهة اليسرى وأبعدها دفاع سموحة قبل تدخل كريم فؤاد أمام المرمى.

مباراة الأهلي وسموحة، فيتو

وفي الدقيقة 35، أطلق محمد مجدي أفشة تصويبة قويبة مرت فوق العارضة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

مباراة الأهلي وسموحة، فيتو

تشكيل النادي الأهلي أمام سموحة

وجاء تشكيل الأهلي أمام سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، معلول

خط الوسط: مروان، أفشة، إمام عاشور

خط الهجوم: الشحات، كريم فؤاد ، صلاح محسن

تشكيل الأهلي أمام سموحة، فيتو

تشكيل سموحة أمام الأهلي في الدوري المصري

فيما جاء تشكيل سموحة على النحو التالي: "الهاني سليمان، أحمد حكم، ميدو مصطفى، طارق علاء، محمود وحيد، إسلام جابر، دوكو دودو، عمرو قلاوة، أحمد خالد، حسين فيصل، حسام حسن".

مباراة الأهلي وسموحة، فيتو

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلا من محمود أشرف، شريف رضا، محمود حليمو، أبو بكر ليادي، حمدي علاء، مصطفى البدري،، محمد سعيد، لحسن دهدوه، فادي فريد".

مباراة الأهلي وسموحة، فيتو

الأهلى يبحث عن الفوز على سموحة والابتعاد بالصدارة

يدخل الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة سموحة السكندرى بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة السادسة عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل المركز الأول برصيد 13 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس عدد النقاط 13 جمعها من خوض 5 مباريات حيث فاز في أربع مباريات وتعادل في مباراة واحدة فقط، وأحرز لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه 4 أهداف.

سموحة يأمل في تحقيق الفوز على الأهلى

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق سموحة السكندرى بقيادة مدربه أحمد سامى مباراة الأهلى اليوم بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة 11 في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط جمعها من خوض 6 مباريات حيث فاز فى مباراتين وخسر في مباراتين وتعادل في مثلهم وأحرز لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسموحة

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إدارة مباراة الأهلى وسموحة الى حكم الساحة محمد عادل ويوسف البساطي “مساعد أول”، وخالد حسام طه “مساعد ثاني”، حكم رابع إبراهيم محمد ومحمد الحنفي “حكم فيديو” ومحمود أبو الرجال “مساعد حكم فيديو”.

قائمة سموحة لمباراة الأهلي

حراسة المرمى: الهاني سليمان، محمد أشرف، حسين تيمور.

خط الدفاع: أحمد حكم، شريف رضا، محمود وحيد، محمد مصطفى، طارق علاء، حمدي علاء، عبد اللطيف بن قسو.

خط الوسط: أحمد خالد، لحسن دهدوه، إسلام جابر، محمود حليمو، حسين فيصل، دوكوا دودو، أبوبكر ليادي، عمرو قلاوة، محمد سعيد مكرونة.

26 مباراة جمعت الأهلي وسموحة بالدورى الممتاز

والتقى الأهلي مع فريق سموحة السكندري في 26 مباراة ببطولة الدوري الممتاز، ونجح الأحمر في تحقيق الفوز في 13 مباراة مقابل 5 انتصارات للفريق السكندري وتعادل الفريقين في 8 مباريات.

وكانت أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين عندما فاز الأهلي على سموحة بنتيجة 0/4 في المباراة التي أقيمت على ملعب الإسكندرية بالدور الثاني من منافسات موسم 2020-2021 لبطولة الدوري الممتاز، حيث سجل رباعية الأحمر كل من محمد شريف هدفين وعلى معلول وحسين الشحات لكل لاعب هدف.