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ثقافة وفنون

اتحاد النقابات الفنية يعطل قرار المهن التمثيلية تجاه مخرج مسلسل بطن الحوت

اجتماع اتحاد النقابات
اجتماع اتحاد النقابات الفنية، فيتو

أعلن الاتحاد العام للنقابات الفنية (التمثيلية والسينمائية والموسيقية) عن تعطيل قرار نقابة المهن التمثيلية بشأن عدم التعامل مع أحمد فوزي صالح مخرج مسلسل "بطن الحوت"، وذلك على خلفية أزمة مشاركة التيك توكر "كروان مشاكل" في المسلسل. 

 

اتحاد النقابات الفنية

جاء ذلك عقب اجتماع اتحاد النقابات الفنية بحضور المخرج عمر عبد العزيز رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والمخرج مسعد فودة  نقيب المهن السينمائية، والمنتج محمد العدل، ومدير التصوير السينمائي سمير فرج.

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قرارات اتحاد النقابات الفنية 

وأصدر الاتحاد العام للنقابات الفنية الثلاثة، بيانا جاء فيها عدة قرارات وهي: “الاعتماد والرجوع للقوانين واللوائح المنظمة للعمل بالنقابات الفنية وفي حالة وجود أية مخالفة قانونية يحال الموضوع إلى الجهات المختصة للتحقيق وإجراء المناسب”.

 

وتابع بيان الاتحاد العام للنقابات الفنية: "التأكيد على عدم التشغيل لغير أعضاء النقابات الفنية إلا بموجب تصريح عمل مسبق قبل التصوير من النقابة المختصة لاستخراج التصاريح اللازمة للتصوير من الجهات المعنية".

وأردف البيان: "بشأن ما ورد في بيان نقابة المهن التمثيلية والخاص بمخرج مسلسل بطن الحوت يتم تعطيل القرار الصادر من نقابة المهن التمثيلية فيما يخص المخرج وإحالة الأمر إلى نقابة المهن السينمائية لاتخاذ القرار المناسب".

بسبب أزمة كروان مشاكل، شعبة الإخراج بالسينمائيين تنتقد قرارات المهن التمثيلية تجاه مخرج "بطن الحوت"

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اتحاد النقابات الفنية كروان مشاكل مسلسل بطن الحوت نقابة المهن التمثيلية الدكتور اشرف زكي المخرج عمر عبد العزيز

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