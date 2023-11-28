الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

عمرو أديب بعد حصوله على الجنسية السعودية: أشكر شعب المملكة على الحفاوة التي غمروني بها

عمرو أديب، فيتو
عمرو أديب، فيتو

 

عمرو أديب، توجه الإعلامي عمرو أديب بالشكر إلى الشعب السعودي على الحفاوة التي استقبلوا بها خبر حصوله على الجنسية السعودية.

 

وكتب عمرو أديب في تدوينة له عبر حسابه على تويتر: “بصدق شديد أود أن أشكر الشعب السعودي الجدع الكريم على الحفاوه التى غمرونى بها فى الساعات القليله الماضيه، حقيقة تأثرت جدا من الكلمات والمواقف، وهذا أمر ليس غريبا على أهل الشهامة والفروسيه، أشكر كل القامات التى أعرفها وأشكر الأحباء الذين لا أعرفهم وإن شاء الله أكون عند حسن ظنكم”.

Advertisements

 

 

وأعلن الإعلامي عمرو أديب أمس على الهواء، حصوله على الجنسية السعودية، إلى جانب الجنسية المصرية.

 

 

عمرو أديب يحصل على الجنسية السعودية

وقال عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "تم الإنعام عليَّ بالجنسية السعودية العظيمة".
 

توطيد العلاقات المصرية- السعودية

وتابع: "أنا ممتن للمملكة العربية السعودية والشعب السعودي وأتمنى أن يساهم حصولي على الجنسية السعودية في توطيد العلاقة بين مصر والمملكة".

 

 

رسالة عمرو أديب للملك سلمان وولي العهد السعودي

وأضاف: "أتوجه بالشكر والتقدير والامتنان للملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.    


 

عمرو أديب الأعلامي عمرو أديب السعودية الرياض قناة mbc مصر

مواد متعلقة

عمرو أديب يعلن حصوله على الجنسية السعودية: تم الإنعام علي بالجنسية العظيمة (فيديو)

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة في الدوري الممتاز بث مباشر

أول تعليق من حركة حماس على تهديدات الاحتلال باستئناف الحرب على غزة

رسالة مؤثرة من ابن طارق عبد العزيز لوالده الراحل: أكرمتني وسترتني

عاصي الحلاني.. عمل نجارا وشيف حلويات قبل الشهرة وهذا سر لقب فارس الغناء العربي (فيديو جراف)

مصرع فتاة ألقت نفسها أسفل عجلات المترو في محطة الشهداء

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في السوق المحلي

كولر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

برلماني يكشف مفاجأة بشأن أزمة انقطاع الكهرباء وتغيير المواعيد (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 29-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

رئيسة بلدية باريس تهاجم منصة "إكس": "بالوعة صرف صحي عالمية"

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 28-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 28-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 28-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الدواجن والبيض اليوم، ارتفاع سعر الفراخ البيضاء بالأسواق

المزيد

انفوجراف

عاصي الحلاني.. عمل نجارا وشيف حلويات قبل الشهرة وهذا سر لقب فارس الغناء العربي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشك في وقوع الطلاق؟ وأثر ذلك على عقد النكاح؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الغناء في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

ما مدة العدة للمطلقة والأرملة كبيرة السن؟.. عالم أزهري يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية