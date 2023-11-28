عمرو أديب بعد حصوله على الجنسية السعودية: أشكر شعب المملكة على الحفاوة التي غمروني بها

عمرو أديب، توجه الإعلامي عمرو أديب بالشكر إلى الشعب السعودي على الحفاوة التي استقبلوا بها خبر حصوله على الجنسية السعودية.

وكتب عمرو أديب في تدوينة له عبر حسابه على تويتر: “بصدق شديد أود أن أشكر الشعب السعودي الجدع الكريم على الحفاوه التى غمرونى بها فى الساعات القليله الماضيه، حقيقة تأثرت جدا من الكلمات والمواقف، وهذا أمر ليس غريبا على أهل الشهامة والفروسيه، أشكر كل القامات التى أعرفها وأشكر الأحباء الذين لا أعرفهم وإن شاء الله أكون عند حسن ظنكم”.

Advertisements

وأعلن الإعلامي عمرو أديب أمس على الهواء، حصوله على الجنسية السعودية، إلى جانب الجنسية المصرية.

عمرو أديب يحصل على الجنسية السعودية

وقال عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "تم الإنعام عليَّ بالجنسية السعودية العظيمة".



توطيد العلاقات المصرية- السعودية

وتابع: "أنا ممتن للمملكة العربية السعودية والشعب السعودي وأتمنى أن يساهم حصولي على الجنسية السعودية في توطيد العلاقة بين مصر والمملكة".

رسالة عمرو أديب للملك سلمان وولي العهد السعودي

وأضاف: "أتوجه بالشكر والتقدير والامتنان للملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



