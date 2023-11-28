تحرير 35 محضر ومخالفة تموينية بالأقصر

كثفت مديرية التموين بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر حملاتها، للمرور على الأنشطة التموينية المختلفة والأسواق والمحلات التجارية على مستوى المحافظة، للتأكد من البيع بالأسعار الرسمية المقررة والالتزام بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية.

وأسفرت الحملة عن رصد مخالفات تموينية متنوعة، وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحريز الكميات المضبوطة.

جاء ذلك في ظل توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر بضرورة متابعة الأسواق والأسعار وضبط حركة تداول السلع الغذائية بالمخازن والتأكد من جودة الخبز البلدي المنتج للمواطنين وضبط المخالفات التموينية بشتى صورها المختلفة.

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حيث أسفرت الحملة عن تحرير عدد 35 محضر ومخالفة تموينية، في مجال المخابز تم تحرير عدد 24 مخالفة تموينية وهي عبارة عن، 11 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات 6 إنتاج خبز ناقص الوزن، محضر تصرف المخابز في عدد 2 شكارة دقيق بلدي، ومحضر توقف مخبز عن الإنتاج، ومحضر اختراق ماكينة (ضرب بطاقات بدون إنتاج فعلي)، وعدد 2 محضر عدم وجود سجل، وعدد 2 محضر عدم نظافة.

وفي مجال الأسواق تم تحرير عدد 11 محضر تمويني، 8 محاضر عدم إعلان عن اسعار السلع، و3 محاضر حيازة سلع بدون فواتير، وكانت أبرز الأحراز والمضبوطات، 20 كرتونة معسل بدون فواتير، 15 كرتونة مقرمشات اطفال بدون فواتير، 10 شكارة علف حيوان بدون فواتير.

وتهيب المديرية بالمواطنين عدم ترك بطاقاتهم التموينية لدى اي صاحب نشاط تمويني مخبز / بدال تمويني للحفاظ على الدعم المستحق وعدم تعرض البطاقة للالغاء نهائيا.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بشأن متابعة توفر السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية والمخابز البلدية، للتأكد من جودة رغيف الخبز البلدي وعدم التلاعب في الأوزان، وتوفر الخبز بالمناطق التي يتم غلق المخابز بها، لأسباب قانونية والأسواق والمحلات التجارية.