نقابة الصحفيين تعلن الانضمام للاتحاد الدولي للصحفيين

وافقت اللجنة التنفيذية الاتحاد الدولى للصحفيين بالإجماع على طلب العضوية، الذي تقدمت به نقابة الصحفيين المصرية، وذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية المنعقد اليوم لقيادة الاتحاد الدولى عبر تقنية الزوم.

أهمية نقابة الصحفيين المصرية بين نقابات المنطقة



ورحبت قيادة الاتحاد الدولى بانضمام نقابة الصحفيين المصريين للاتحاد الدولى، التى تعتبر واحدة من أهم نقابات الصحفيين فى أفريقيا، والمنطقة العربية وأكبرها.



وكانت نقابة الصحفيين تقدمت بطلب الانضمام للاتحاد الدولى للصحفيين فى شهر مايو الماضى، وحصلت على الموافقة من حيث المبدأ فى سبتمبر الماضى خلال اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد الدولى للصحفيين فى رام الله قبل أن تحصل على الموافقة النهائية اليوم.

Advertisements

كواليس اتخاذ قرار ضم النقابة المصرية للاتحاد الدولي للصحفيين



وقال ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ونائب رئيس الاتحاد الدولى للصحفيين، إن القرار اتخذ بالإجماع وسط ترحيب من جميع النقابات، مشيرًا إلى أن القرار يأتى تتويجًا لجهود النقابة المصرية على المستوى المحلى، والإقليمى، والدولى، وكذلك دورها فى دعم القضية الفلسطينية، وعدد من القضايا الخاصة بالزملاء الصحفيين وحقوقهم فى مؤسسات صحفية مصرية ودولية.