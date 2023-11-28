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اقتصاد

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء 28-11-2023

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

سعر الذهب في السعودية، ارتفعت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء الموافق 28-11-2023.

ويشهد الطلب على الذهب في جميع دول العالم زيادة في السحب، نتيجة للتحوط ضد تقلبات العملة والظروف الاقتصادية حول العالم.

ويعد الذهب داخل المملكة العربية السعودية بجميع عياراته من أهم السلع الموجودة داخل أرض المملكة، ويقبل على شرائه واستحواذه الكثير من المواطنين السعوديين بجميع أعيرته المختلفة.

سعر جرام الذهب في المملكة السعودية

سعر الذهب مباشر في السعودية، سجل سعر عيار 24 نحو 244 ريالًا، ووصل سعر عيار 22 نحو 224 ريالا، وبلغ عيار 21 نحو 213 ريالات.

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أسعار الذهب، فيتو

وجاء سعر عيار 18 بنحو 183 ريالًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 1711 ريالًا سعوديًّا.

ارتفاع الذهب العالمي في ظل الظروف الدولية

أعلن مجلس الذهب العالمي في تقريره عن أوضاع الذهب خلال الربع الثالث من 2023، أن الطلب من قبل البنوك المركزية العالمية لا يزال مرتفع ليسجل وتيرة شراء هي الأعلى منذ العام الماضي، حيث ارتفع الطلب على الذهب باستثناء البورصة خلال الربع الثالث بنسبة 8% بينما ارتفع الطلب من البنوك المركزية منذ بداية العام بنسبة تفوق 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل مستوى قياسي جديد بلغ 800 طن من الذهب. 

كما ارتفع الطلب على الذهب متضمن التداول في البورصات بنسبة 6% على أساس سنوي ليصل إلى 1267 طن من الذهب وخلال الربع الثالث وحده ارتفع الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية بمقدار 337 طن وهو ثالث أكبر مستوى شراء خلال ربع سنوي في بيانات مجلس الذهب العالمي، ولكنه أقل من مشتريات البنوك في الربع الثالث من عام 2022 عندما كان بقيمة 459 طن. 

الطلب الاستثماري من خلال صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب في الربع الثالث وصل إلى 157 طن ذهب وفق تقرير جولد بيليون، على الرغم من ارتفاعه بنسبة 56% على أساس سنوي، إلا أنه يظل ضعيفا مقارنة بمتوسط الخمس سنوات البالغ 315 طن. حيث خسرت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب عالميًا 139 طن في الربع الثالث متمثل في خروج استثمارات من الصناديق الاستثمارية بأقل من التدفقات الخارجة من الربع الثالث عام 2022 بمقدار -244 طنا. 
 


وانخفض الاستثمار في السبائك والعملات المعدنية بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 296 طنا بقيادة انخفاض حاد في الطلب من المنطقة الأوروبية. بينما تراجع استهلاك المجوهرات والمشغولات الذهبية بشكل طفيف بانخفاض 2% على أساس سنوي إلى 516 طنا بسبب قوة أسعار الذهب. 

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