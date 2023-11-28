الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

دوري أبطال أوروبا، إنريكي يعلن قائمة باريس سان جيرمان أمام نيوكاسل

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

اختار لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان، القائمة التي سيخوض بها مباراة نيوكاسل، مساء اليوم الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

ويغيب كيلور نافاس، برسنيل كيمييمبي، نونو مينديز، وارن زاير إيمري وماركينيوس بسبب إصابات مختلفة.


وكانت المباراة الأولى بين الفريقين، قد انتهت بفوز عريض لنيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-1 في إنجلترا.


ويحتل البي إس جي، وصافة المجموعة برصيد 6 نقاط، وأمامه بوروسيا دورتموند (7 نقاط)، وخلفهما ميلان (5 نقاط) ونيوكاسل يونايتد (4 نقاط).

Advertisements

قائمة باريس سان جيرمان 

أشرف حكيمي، أوجارتي، فابيان رويز، مبابي، عثمان ديمبلي، أسينسيو، دانيلو، فيتينيا، لي كانج إن، لوكاس هرنانديز، كولو مواني، موكيلي، سولير، باركولا، لوتيلييه، سكرينيار، تيناس، دوناروما، جونزالو راموس.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا 

جيانلويجي دوناروما في حراسة المرمى.

 أشرف حكيمي - ماركينيوس - ميلان شكرينيار - لوكاس هيرنانديز في خط الدفاع.

 رويز - مانويل أوجارتي - فيتينيا في خط الوسط. 

عثمان ديمبيلي - جونسالو راموس - كيليان مبابي في الهجوم.

 

تشكيل نيوكاسل المتوقع أمام باريس سان جيرمان 

 بوب في حراسة المرمي 

كيران تريبيير - جمال لاسيليس - فابيان شار - هال في خط الدفاع

 

شون لونجستاف - برونو جيمارايش - ويلنجتون في خط الوسط 

ميجيل ألميرون - ألكساندر إيساك - أنتوني جوردون في خط الهجوم 

ويسعى باريس سان جيرمان للثأر من خسارته على ملعب "سانت جيمس بارك" والتي حسمها  نيوكاسل يونايتد لصالحه بأربعة أهداف مقابل هدف بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

 

موعد مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد 


وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد  في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أشرف حكيمي باريس سان جيرمان دوري ابطال اوروبا قائمة باريس سان جيرمان نيوكاسل يونايتد

مواد متعلقة

أنشيلوتي يحشد أسلحته في قائمة ريال مدريد ضد نابولي بدوري أبطال أوروبا

الدوري الإيطالي، مدرب يوفنتوس: فشلنا في إيقاف إنتر ميلان

محمد صلاح: أرفض عودة "الثلاثي المعاقب" للمشاركة مع الزمالك

أبو مسلم: كريم فؤاد من نجوم الأهلي أمام ميدياما وإمام عاشور لم يصل لـ70% من مستواه

الأكثر قراءة

كولر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في السوق المحلي

3 أهداف وحالتا طرد، بيراميدز يخطف فوزا مثيرا من الإسماعيلي

الجريدة الرسمية تنشر قرار الفئات المعفاة من أعباء التأمين الصحي الشامل

تخفيف عقوبة حبس زوج المذيعة أميرة شنب لـ 6 شهور في واقعة عقر كلب

راتب المعلمين الجدد بمسابقة 30 ألف معلم المرحلة الأولى

بحضور رئيس المخابرات المصرية، تفاصيل اجتماع 4 أجهزة سيادية في قطر لبحث هدنة غزة

جيش الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه منذ بدء طوفان الأقصى

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 29-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

رئيسة بلدية باريس تهاجم منصة "إكس": "بالوعة صرف صحي عالمية"

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 28-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 28-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الدواجن والبيض اليوم، ارتفاع سعر الفراخ البيضاء بالأسواق

أسعار الأسماك اليوم، 280 جنيهًا أعلى سعر لكيلو سمك موسى بسوق العبور

المزيد

انفوجراف

8 إجراءات لا تعرفها عن تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مدة العدة للمطلقة والأرملة كبيرة السن؟.. عالم أزهري يجيب

تفسير حلم نقش الحناء في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث فى القريب

قبل انتخابات الرئاسة، أعرف حكم الشرع فيمن يمتنع عن التصويت

المزيد
الجريدة الرسمية