دوري أبطال أوروبا، إنريكي يعلن قائمة باريس سان جيرمان أمام نيوكاسل

اختار لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان، القائمة التي سيخوض بها مباراة نيوكاسل، مساء اليوم الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

ويغيب كيلور نافاس، برسنيل كيمييمبي، نونو مينديز، وارن زاير إيمري وماركينيوس بسبب إصابات مختلفة.



وكانت المباراة الأولى بين الفريقين، قد انتهت بفوز عريض لنيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-1 في إنجلترا.



ويحتل البي إس جي، وصافة المجموعة برصيد 6 نقاط، وأمامه بوروسيا دورتموند (7 نقاط)، وخلفهما ميلان (5 نقاط) ونيوكاسل يونايتد (4 نقاط).

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قائمة باريس سان جيرمان

أشرف حكيمي، أوجارتي، فابيان رويز، مبابي، عثمان ديمبلي، أسينسيو، دانيلو، فيتينيا، لي كانج إن، لوكاس هرنانديز، كولو مواني، موكيلي، سولير، باركولا، لوتيلييه، سكرينيار، تيناس، دوناروما، جونزالو راموس.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا

جيانلويجي دوناروما في حراسة المرمى.

أشرف حكيمي - ماركينيوس - ميلان شكرينيار - لوكاس هيرنانديز في خط الدفاع.

رويز - مانويل أوجارتي - فيتينيا في خط الوسط.

عثمان ديمبيلي - جونسالو راموس - كيليان مبابي في الهجوم.

تشكيل نيوكاسل المتوقع أمام باريس سان جيرمان

بوب في حراسة المرمي

كيران تريبيير - جمال لاسيليس - فابيان شار - هال في خط الدفاع

شون لونجستاف - برونو جيمارايش - ويلنجتون في خط الوسط

ميجيل ألميرون - ألكساندر إيساك - أنتوني جوردون في خط الهجوم

ويسعى باريس سان جيرمان للثأر من خسارته على ملعب "سانت جيمس بارك" والتي حسمها نيوكاسل يونايتد لصالحه بأربعة أهداف مقابل هدف بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد



وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.