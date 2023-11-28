الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

وكيل تعليم البحيرة يتابع انتظام العملية بالمدرسة المصرية الدولية بالنوبارية (صور)

وكيل تعليم البحيرة،
وكيل تعليم البحيرة، فيتو

قام اليوم يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة بجولة لمتابعة انتظام سير الدراسة بالمدرسة المصرية الدولية بالنوبارية، واطمئن على انتظام الدراسة وكافة الأنشطة بالمدرسة.


كما أكد على أهمية المدارس الدولية في تنمية المهارات والقدرات لدى الطلاب، بالإضافة إلى الخدمات التعليمية المميزة، بهدف تخريج أجيال قادرة على مواكبة التكنولوجيا والتقدم، وعلى أعلى قدر من العلم والمعرفة.

وكيل تعليم البحيرة خلال جولته بالمدرسة الدولية بالنوبارية، فيتو
وكيل تعليم البحيرة خلال جولته بالمدرسة الدولية بالنوبارية، فيتو
وكيل تعليم البحيرة خلال جولته بالمدرسة الدولية بالنوبارية، فيتو

 

وجاء ذلك بالتزامن مع الإعلان عن إنشاء المدرسة المصرية الدولية بدمنهور، لتكون  الثانية من نوعها على أرض البحيرة، كما حضر الجولة شرف الشلمة الدين مدير إدارة النوبارية التعليمية.

Advertisements


 

وفي إطار آخر، عقد وكيل المديرية اجتماعًا، بقاعة مركز إعداد القادة بدمنهور مع مجلس أمناء المحافظة برئاسة  عبد الرحمن صالح ومديري المدارس العامة والثانوية بالمحافظة بحضور مديري عموم التعليم العام والشئون التنفيذية والتعليم الفنى بالمديرية المركزية ومدير عام ادارة بندر دمنهور التعليمية.

 

حيث أكد خلال الاجتماع علي رفع درجة الاستعداد لامتحانات نصف العام المقررة خلال الفترة القادمة كما تم خلال الاجتماع التشديد على تشغيل كافة المعدات والاجهزة الموجودة بالمدارس الفنية والابلاغ عن اي أعطال وتصليحها لتحقيق أقصي استفادة منها والعمل على تدريب الطلاب عليها ومتابعة تفعيل مجموعات الدعم بمختلف المدارس والمراحل الدراسية واختيار أكفأ العناصر بها، وأيضا النهوض بمشروع رأس المال وخاصة بالمدارس الصناعية، وكذا توفير كافة خامات التعليم الفني اللازمة.

وكيل تعليم البحيرة خلال جولته بالمدرسة الدولية بالنوبارية، فيتو
وكيل تعليم البحيرة خلال جولته بالمدرسة الدولية بالنوبارية، فيتو


 كما أكد وكيل تعليم البحيرة على الدور الكبير الذي تقوم به مجالس الأمناء والآباء والمعلمين والعمل جنبا الى جنب مع منظومة التعليم لتطوير المخرج التعليمى بالكامل، بالإضافة إلى زيادة التوعية والتعريف بأهمية المشاركة فى الإيجابية والوطنية في العرس الديمقراطي والاستحقاق الدستوري بالانتخابات الرئاسية

txt

استكمال سلسلة التدريب اللامركزي بالإدارات الصحية على مستوى محافظة البحيرة (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وكيل تعليم البحيرة البحيرة النوبارية مديرية التعليم بالبحيرة المدرسة الدولية بالنوبارية

مواد متعلقة

اجتماع لمديري ومنسقي وحدات تكافؤ الفرص بمدن ومراكز محافظة البحيرة (صور)

استمرار أنشطة أندية السكان بمراكز شباب محافظة البحيرة (صور)

استمرار القوافل الدينية بمراكز شباب محافظة البحيرة (صور)

أشهرهم الكلاماتا والتفاحي الأخضر، أنواع وأسعار الزيتون في محافظة البحيرة (فيديو)

الأكثر قراءة

كولر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في السوق المحلي

3 أهداف وحالتا طرد، بيراميدز يخطف فوزا مثيرا من الإسماعيلي

الجريدة الرسمية تنشر قرار الفئات المعفاة من أعباء التأمين الصحي الشامل

تخفيف عقوبة حبس زوج المذيعة أميرة شنب لـ 6 شهور في واقعة عقر كلب

راتب المعلمين الجدد بمسابقة 30 ألف معلم المرحلة الأولى

بحضور رئيس المخابرات المصرية، تفاصيل اجتماع 4 أجهزة سيادية في قطر لبحث هدنة غزة

جيش الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه منذ بدء طوفان الأقصى

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 29-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

رئيسة بلدية باريس تهاجم منصة "إكس": "بالوعة صرف صحي عالمية"

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 28-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 28-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الدواجن والبيض اليوم، ارتفاع سعر الفراخ البيضاء بالأسواق

أسعار الأسماك اليوم، 280 جنيهًا أعلى سعر لكيلو سمك موسى بسوق العبور

المزيد

انفوجراف

8 إجراءات لا تعرفها عن تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مدة العدة للمطلقة والأرملة كبيرة السن؟.. عالم أزهري يجيب

تفسير حلم نقش الحناء في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث فى القريب

قبل انتخابات الرئاسة، أعرف حكم الشرع فيمن يمتنع عن التصويت

المزيد
الجريدة الرسمية