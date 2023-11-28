وكيل تعليم البحيرة يتابع انتظام العملية بالمدرسة المصرية الدولية بالنوبارية (صور)

قام اليوم يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة بجولة لمتابعة انتظام سير الدراسة بالمدرسة المصرية الدولية بالنوبارية، واطمئن على انتظام الدراسة وكافة الأنشطة بالمدرسة.



كما أكد على أهمية المدارس الدولية في تنمية المهارات والقدرات لدى الطلاب، بالإضافة إلى الخدمات التعليمية المميزة، بهدف تخريج أجيال قادرة على مواكبة التكنولوجيا والتقدم، وعلى أعلى قدر من العلم والمعرفة.

وكيل تعليم البحيرة خلال جولته بالمدرسة الدولية بالنوبارية، فيتو

وكيل تعليم البحيرة خلال جولته بالمدرسة الدولية بالنوبارية، فيتو

وكيل تعليم البحيرة خلال جولته بالمدرسة الدولية بالنوبارية، فيتو

وجاء ذلك بالتزامن مع الإعلان عن إنشاء المدرسة المصرية الدولية بدمنهور، لتكون الثانية من نوعها على أرض البحيرة، كما حضر الجولة شرف الشلمة الدين مدير إدارة النوبارية التعليمية.

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وفي إطار آخر، عقد وكيل المديرية اجتماعًا، بقاعة مركز إعداد القادة بدمنهور مع مجلس أمناء المحافظة برئاسة عبد الرحمن صالح ومديري المدارس العامة والثانوية بالمحافظة بحضور مديري عموم التعليم العام والشئون التنفيذية والتعليم الفنى بالمديرية المركزية ومدير عام ادارة بندر دمنهور التعليمية.

حيث أكد خلال الاجتماع علي رفع درجة الاستعداد لامتحانات نصف العام المقررة خلال الفترة القادمة كما تم خلال الاجتماع التشديد على تشغيل كافة المعدات والاجهزة الموجودة بالمدارس الفنية والابلاغ عن اي أعطال وتصليحها لتحقيق أقصي استفادة منها والعمل على تدريب الطلاب عليها ومتابعة تفعيل مجموعات الدعم بمختلف المدارس والمراحل الدراسية واختيار أكفأ العناصر بها، وأيضا النهوض بمشروع رأس المال وخاصة بالمدارس الصناعية، وكذا توفير كافة خامات التعليم الفني اللازمة.

وكيل تعليم البحيرة خلال جولته بالمدرسة الدولية بالنوبارية، فيتو

وكيل تعليم البحيرة خلال جولته بالمدرسة الدولية بالنوبارية، فيتو



كما أكد وكيل تعليم البحيرة على الدور الكبير الذي تقوم به مجالس الأمناء والآباء والمعلمين والعمل جنبا الى جنب مع منظومة التعليم لتطوير المخرج التعليمى بالكامل، بالإضافة إلى زيادة التوعية والتعريف بأهمية المشاركة فى الإيجابية والوطنية في العرس الديمقراطي والاستحقاق الدستوري بالانتخابات الرئاسية